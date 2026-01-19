ETV Bharat / Videos

நெல்லையப்பர் கோயிலில் லட்சதீபத் திருவிழா - NELLAIYAPPAR GANDHIMATHI TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் கோயிலில் லட்சதீபத் திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 19, 2026 at 12:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: நெல்லை நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் கோயிலில் லட்சதீபத் திருவிழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது.

திருநெல்வேலியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் திருக்கோயிலில் 6 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை லட்சதீபத் விழா தை அமாவாசை அன்று கொண்டாடப்படுகின்றது. பத்து நாட்கள் நடைபெறும் லட்சதீப திருவிழா கடந்த 7 ஆம் தேதி காலை மகா கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கியது. விழாவில் 6-ம் திருநாள் மாலையில் தங்க விளக்கு ஏற்றப்பட்டு அன்று முதல் தினமும் தங்க விளக்கிற்கு சிறப்பு வழிபாடுகளும், அம்பாள் சன்னதி ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் ஏழுந்தருளியிருக்கும் உற்சவா் நெல்லையப்பர் உடனுறை காந்திமதி அம்பாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரத்துடன் மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது. 

தை அம்மாவாசை தினமான நேற்று லட்சதீப திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. மாலையில் சுவாமி சன்னதி மணி மண்டபத்தில் ஏற்றப்பட்டுள்ள தங்க விளக்கிற்கு பூஜைகள் நடைபெற்று ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது. அங்கிருந்து தீபம் கொண்டு வரப்பட்டு கொடிமரம் முன் அமைந்திருந்த நந்தி விளக்கில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தொடா்ந்து உள் சன்னதியில் வெளிப் பிரகாரங்கள் என கோயில் வளாகம் முழுவதும் பக்தர்கள் அகல் விளக்குகளை வரிசையாகவும், பல வடிவங்களிலும் ஏற்றி வைத்தனர். திருக்கோயில் வளாகமே தீபஒளியில் ஜொலித்தது. இவ்விழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

திருநெல்வேலி: நெல்லை நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் கோயிலில் லட்சதீபத் திருவிழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது.

திருநெல்வேலியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் திருக்கோயிலில் 6 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை லட்சதீபத் விழா தை அமாவாசை அன்று கொண்டாடப்படுகின்றது. பத்து நாட்கள் நடைபெறும் லட்சதீப திருவிழா கடந்த 7 ஆம் தேதி காலை மகா கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கியது. விழாவில் 6-ம் திருநாள் மாலையில் தங்க விளக்கு ஏற்றப்பட்டு அன்று முதல் தினமும் தங்க விளக்கிற்கு சிறப்பு வழிபாடுகளும், அம்பாள் சன்னதி ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் ஏழுந்தருளியிருக்கும் உற்சவா் நெல்லையப்பர் உடனுறை காந்திமதி அம்பாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரத்துடன் மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது. 

தை அம்மாவாசை தினமான நேற்று லட்சதீப திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. மாலையில் சுவாமி சன்னதி மணி மண்டபத்தில் ஏற்றப்பட்டுள்ள தங்க விளக்கிற்கு பூஜைகள் நடைபெற்று ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது. அங்கிருந்து தீபம் கொண்டு வரப்பட்டு கொடிமரம் முன் அமைந்திருந்த நந்தி விளக்கில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தொடா்ந்து உள் சன்னதியில் வெளிப் பிரகாரங்கள் என கோயில் வளாகம் முழுவதும் பக்தர்கள் அகல் விளக்குகளை வரிசையாகவும், பல வடிவங்களிலும் ஏற்றி வைத்தனர். திருக்கோயில் வளாகமே தீபஒளியில் ஜொலித்தது. இவ்விழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

For All Latest Updates

TAGGED:

LAKSHADEPAM FESTIVAL
NELLAIYAPPAR TEMPLE
லட்சதீபத் திருவிழா
நெல்லையப்பர் கோயில்
NELLAIYAPPAR GANDHIMATHI TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கும்பக்கரை அருவியில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்

கும்பக்கரை அருவியில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்

January 18, 2026 at 3:30 PM IST
சுருளி அருவியில் குளிக்கும் பக்தர்கள்

தை அமாவாசையை முன்னிட்டு சுருளி அருவியில் குவிந்த பக்தர்கள்

January 18, 2026 at 12:19 PM IST
குடியிருப்பில் புகுந்த சிறுத்தை வளர்ப்பு நாயை கவ்வி சென்ற காட்சி

குன்னூரில் வளர்ப்பு நாயை கவ்வி சென்ற சிறுத்தை - மக்கள் அச்சம்

January 18, 2026 at 11:18 AM IST
காணும் பொங்கலை முன்னிட்டு நெல்லையில் விளையாட்டு போட்டிகள்

காணும் பொங்கலை முன்னிட்டு நடைபெற்ற விளையாட்டு போட்டிகள்

January 17, 2026 at 8:35 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.