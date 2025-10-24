ETV Bharat / Videos

கும்பக்கரை அருவிக்கு போகாதீங்க! வனத்துறை விதித்த கட்டுப்பாடுகள்! - KUMBAKKARAI FALLS

Published : October 24, 2025 at 5:23 PM IST

தேனி: நீர் பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்த கன மழையின் காரணமாக பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால், 14-வது நாளாக கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது கும்பக்கரை அருவி. இதன் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளான மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதி, வட்டக்கானல், வெள்ளகெவி, பாம்பார்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாலை மற்றும் இரவு நேரத்தில் பெய்த கன மழையால் கும்பக்கரை அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்து கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே கடந்த 13 நாட்களாக அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தற்பொழுது மேலும் நீர்வரத்து அதிகரித்து பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி, கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்கவும், அருவிக்கு செல்லவும் வனத்துறையினர் 14-ஆவது நாளாக தடை விதித்துள்ளனர்.

மேலும், அருவியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில், மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், மழைப்பொழிவு குறைந்து அருவிக்கு வரும் நீரின் அளவு சீராகும் வரை இந்தத் தடை தொடரும் என தேவதானப்பட்டி வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

