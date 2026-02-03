ETV Bharat / Videos

பெண்கள் மட்டுமே வடம் பிடித்து இழுத்த தேர் திருவிழா - SIVASUBRAMANIASWAMY CHARIOT FEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
குமாரசாமிபேட்டை சிவசுப்பிரமணியசாமி கோயிலில் தேர் திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 4:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தருமபுரி: குமாரசாமிபேட்டை சிவசுப்பிரமணியசாமி கோயில் தேர் திருவிழாவில் பெண்களே வடம் பிடித்து இழுத்து சென்றனர்.

தருமபுரி மாவட்டம் குமாரசாமிப்பேட்டையில் எழுந்தருளி அருள் பாலித்து வரும் அருள்மிகு சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் திருத்தேர் திருவிழா இன்று (பிப்ரவரி 3) வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இந்த திருவிழா கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (ஜனவரி 27) அன்று தொடங்கியது. ஞாயிற்றுக்கிழமை சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணமும் நேற்று விநாயகா் தேரும் கோலாகலமாக நடைபெற்றன.

தேர்த் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மகா ரதம் நிலைப்பெயர்த்தல் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது. கோயில் உள்ள மிகப்பெரிய தேரில் முருகன் வள்ளி தெய்வானையுடன் அமர்ந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். திருத்தேரை பெண் பக்தர்கள் மட்டும் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து முருகனுக்கு அரோகரா கோசமிட்டு பக்தி பரவசமடைந்தனர். கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு பாரிமுனை நண்பர்கள் குழு சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இந்த திருவிழாவில் தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான ஆன்மீக பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

தருமபுரி: குமாரசாமிபேட்டை சிவசுப்பிரமணியசாமி கோயில் தேர் திருவிழாவில் பெண்களே வடம் பிடித்து இழுத்து சென்றனர்.

தருமபுரி மாவட்டம் குமாரசாமிப்பேட்டையில் எழுந்தருளி அருள் பாலித்து வரும் அருள்மிகு சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் திருத்தேர் திருவிழா இன்று (பிப்ரவரி 3) வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இந்த திருவிழா கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (ஜனவரி 27) அன்று தொடங்கியது. ஞாயிற்றுக்கிழமை சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணமும் நேற்று விநாயகா் தேரும் கோலாகலமாக நடைபெற்றன.

தேர்த் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மகா ரதம் நிலைப்பெயர்த்தல் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது. கோயில் உள்ள மிகப்பெரிய தேரில் முருகன் வள்ளி தெய்வானையுடன் அமர்ந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். திருத்தேரை பெண் பக்தர்கள் மட்டும் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து முருகனுக்கு அரோகரா கோசமிட்டு பக்தி பரவசமடைந்தனர். கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு பாரிமுனை நண்பர்கள் குழு சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இந்த திருவிழாவில் தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான ஆன்மீக பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

KUMARASAMYPETTAI SIVASUBRAMANIASAMY
குமாரசாமி பேட்டை சிவசுப்பிரமணியசாமி
சிவசுப்பிரமணியசாமி தேர் திருவிழா
SIVASUBRAMANIASWAMY CHARIOT FEST
SIVASUBRAMANIASWAMY CHARIOT FEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஜப்பானை சேர்ந்த சிந்தோ மதகுரு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயிலில் வழிபாடு

கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயிலில் ஜப்பான் மதகுரு வழிபாடு

February 3, 2026 at 5:47 PM IST
மக்காச்சோள கதிர்களை சேதப்படுத்திய காட்டு யானைகள்

மக்காச்சோள கதிர்களை சேதப்படுத்திய காட்டு யானைகள்

February 2, 2026 at 3:46 PM IST
சென்னிமலை சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில்

சென்னிமலை சுப்பிரமணியன் சுவாமி திருக்கோயில் தேரோட்டம்

February 1, 2026 at 3:55 PM IST
கல்லூரி வகுப்பறையில் மாணவிகள் மது அருந்திய வீடியோ

கல்லூரி வகுப்பறையில் மது அருந்திய மாணவிகள்

February 1, 2026 at 3:55 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.