வத்தலகுண்டு அருகே ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற கோயில் திருவிழா- விடிய விடிய கறி விருந்து
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Published : October 5, 2026 at 2:12 PM IST
திண்டுக்கல்: வத்தலகுண்டு அருகே தருமத்துப்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஶ்ரீகோட்டை கருப்பணசாமி கோவில் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. திருவிழாவின் போது சிறப்பு அம்சமாக ஆடுகள் பலியிட்டு சமைத்த விடிய விடிய நடைபெற்ற கறி விருந்தில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்றனர்.
ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற இந்த திருவிழாவில் நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள் பலியிடப்படப்பட்டன. முன்னதாக கோயில் முதன்மைகாரர்கள் உள்ளிட்ட ஆண்கள் ஒன்று கூடி கோட்டை கருப்பணசாமிக்கு பொங்கல் வைத்து படையலிட்டு வழிபட்டனர்.
முதலில் கோட்டை கருப்பண்ணசாமி வேட்டைக்குச் சென்று ஆகாய பூஜை கொடுக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து கோயிலுக்கு பக்தர்களால் நேர்த்திக்கடனாக செலுத்தப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் பலியிடப்பட்டன. இந்த கோயிலில் சுமார் 350 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாட்டன் முப்பாட்டன் என தலைமுறை தலைமுறையாக பாரம்பரிய வழக்கப்படி பச்சரிசி அன்னம் சமைக்கப்பட்டு திருப்பதி லட்டு போல் தங்கள் கைகளால் வழக்கமாக பிரசாதம் உருட்டுவது போன்று உருண்டையாக உருட்டப்பட்டது.
பின்பு பலியிடப்பட்ட ஆடுகள் சமைக்கப்பட்டு பச்சரிசி சோறு உருண்டையுடன் கறி விருந்து பரிமாறப்பட்டது. ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற இந்த கறி விருந்தில் விருவீடு, கண்ணாபட்டி, வத்தலக்குண்டு, நடகோட்டை மற்றும் உசிலம்பட்டி பகுதிகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர். பழமை மாறாமல் நடைபெறும் இந்த கிராமத்து திருவிழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
திண்டுக்கல்: வத்தலகுண்டு அருகே தருமத்துப்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஶ்ரீகோட்டை கருப்பணசாமி கோவில் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. திருவிழாவின் போது சிறப்பு அம்சமாக ஆடுகள் பலியிட்டு சமைத்த விடிய விடிய நடைபெற்ற கறி விருந்தில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்றனர்.
ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற இந்த திருவிழாவில் நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள் பலியிடப்படப்பட்டன. முன்னதாக கோயில் முதன்மைகாரர்கள் உள்ளிட்ட ஆண்கள் ஒன்று கூடி கோட்டை கருப்பணசாமிக்கு பொங்கல் வைத்து படையலிட்டு வழிபட்டனர்.
முதலில் கோட்டை கருப்பண்ணசாமி வேட்டைக்குச் சென்று ஆகாய பூஜை கொடுக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து கோயிலுக்கு பக்தர்களால் நேர்த்திக்கடனாக செலுத்தப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் பலியிடப்பட்டன. இந்த கோயிலில் சுமார் 350 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாட்டன் முப்பாட்டன் என தலைமுறை தலைமுறையாக பாரம்பரிய வழக்கப்படி பச்சரிசி அன்னம் சமைக்கப்பட்டு திருப்பதி லட்டு போல் தங்கள் கைகளால் வழக்கமாக பிரசாதம் உருட்டுவது போன்று உருண்டையாக உருட்டப்பட்டது.
பின்பு பலியிடப்பட்ட ஆடுகள் சமைக்கப்பட்டு பச்சரிசி சோறு உருண்டையுடன் கறி விருந்து பரிமாறப்பட்டது. ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற இந்த கறி விருந்தில் விருவீடு, கண்ணாபட்டி, வத்தலக்குண்டு, நடகோட்டை மற்றும் உசிலம்பட்டி பகுதிகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர். பழமை மாறாமல் நடைபெறும் இந்த கிராமத்து திருவிழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.