ETV Bharat / Videos

வத்தலகுண்டு அருகே ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற கோயில் திருவிழா- விடிய விடிய கறி விருந்து

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கருப்பணசாமி கோவில் திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 5, 2026 at 2:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: வத்தலகுண்டு அருகே தருமத்துப்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஶ்ரீகோட்டை கருப்பணசாமி கோவில் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. திருவிழாவின் போது சிறப்பு அம்சமாக ஆடுகள் பலியிட்டு சமைத்த விடிய விடிய நடைபெற்ற கறி விருந்தில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்றனர். 

ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற இந்த திருவிழாவில் நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள் பலியிடப்படப்பட்டன. முன்னதாக கோயில் முதன்மைகாரர்கள் உள்ளிட்ட ஆண்கள் ஒன்று கூடி கோட்டை கருப்பணசாமிக்கு பொங்கல் வைத்து படையலிட்டு வழிபட்டனர். 

முதலில் கோட்டை கருப்பண்ணசாமி வேட்டைக்குச் சென்று ஆகாய பூஜை கொடுக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து கோயிலுக்கு பக்தர்களால் நேர்த்திக்கடனாக செலுத்தப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் பலியிடப்பட்டன. இந்த கோயிலில் சுமார் 350 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாட்டன் முப்பாட்டன் என தலைமுறை தலைமுறையாக பாரம்பரிய வழக்கப்படி பச்சரிசி அன்னம் சமைக்கப்பட்டு திருப்பதி லட்டு போல் தங்கள் கைகளால் வழக்கமாக பிரசாதம் உருட்டுவது போன்று உருண்டையாக உருட்டப்பட்டது.

பின்பு பலியிடப்பட்ட ஆடுகள் சமைக்கப்பட்டு பச்சரிசி சோறு உருண்டையுடன் கறி விருந்து பரிமாறப்பட்டது. ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற  இந்த கறி விருந்தில் விருவீடு, கண்ணாபட்டி, வத்தலக்குண்டு, நடகோட்டை மற்றும் உசிலம்பட்டி பகுதிகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர். பழமை மாறாமல் நடைபெறும் இந்த கிராமத்து திருவிழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

திண்டுக்கல்: வத்தலகுண்டு அருகே தருமத்துப்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஶ்ரீகோட்டை கருப்பணசாமி கோவில் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. திருவிழாவின் போது சிறப்பு அம்சமாக ஆடுகள் பலியிட்டு சமைத்த விடிய விடிய நடைபெற்ற கறி விருந்தில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்றனர். 

ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற இந்த திருவிழாவில் நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள் பலியிடப்படப்பட்டன. முன்னதாக கோயில் முதன்மைகாரர்கள் உள்ளிட்ட ஆண்கள் ஒன்று கூடி கோட்டை கருப்பணசாமிக்கு பொங்கல் வைத்து படையலிட்டு வழிபட்டனர். 

முதலில் கோட்டை கருப்பண்ணசாமி வேட்டைக்குச் சென்று ஆகாய பூஜை கொடுக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து கோயிலுக்கு பக்தர்களால் நேர்த்திக்கடனாக செலுத்தப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் பலியிடப்பட்டன. இந்த கோயிலில் சுமார் 350 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாட்டன் முப்பாட்டன் என தலைமுறை தலைமுறையாக பாரம்பரிய வழக்கப்படி பச்சரிசி அன்னம் சமைக்கப்பட்டு திருப்பதி லட்டு போல் தங்கள் கைகளால் வழக்கமாக பிரசாதம் உருட்டுவது போன்று உருண்டையாக உருட்டப்பட்டது.

பின்பு பலியிடப்பட்ட ஆடுகள் சமைக்கப்பட்டு பச்சரிசி சோறு உருண்டையுடன் கறி விருந்து பரிமாறப்பட்டது. ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற  இந்த கறி விருந்தில் விருவீடு, கண்ணாபட்டி, வத்தலக்குண்டு, நடகோட்டை மற்றும் உசிலம்பட்டி பகுதிகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர். பழமை மாறாமல் நடைபெறும் இந்த கிராமத்து திருவிழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

KOTTAI KARUPPANASAMY
TEMPLE FESTIVAL
MEAT FEAST
கறி விருந்தில் ஆண்கள் மட்டும்
TEMPLE FESTIVAL NEAR VATHALAGUNDU

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி சாமி தரிசனம்

ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி சாமி தரிசனம்

October 3, 2026 at 8:59 PM IST
பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள்

சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் பயணிகள் அவதி

October 3, 2026 at 4:55 PM IST
ஆற்றைக் கடந்து சென்ற யானை கூட்டம்

அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சிக்குள் நுழைந்த காட்டு யானை கூட்டம்

October 3, 2026 at 4:25 PM IST
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் இயக்குநர் அட்லி சாமி தரிசனம்

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் இயக்குநர் அட்லி சாமி மனைவி பிரியாவுடன் சாமி தரிசனம்

October 2, 2026 at 12:31 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.