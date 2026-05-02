மயிலாடுதுறை கோயிலில் காவடி திருவிழா - BALAMURUGANTEMPLE IN MAYILADUTHURAI
Published : May 2, 2026 at 10:33 AM IST
மயிலாடுதுறை: சித்ரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு வழுவூர் வளையாம்பட்டினம் பாலமுருகன் ஆலயத்தில் காவடி திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் தாலுகாவை அடுத்துள்ள வழுவூர் வளையாம்பட்டினத்தில், பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு ஸ்ரீ பாலமுருகன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்ரா பௌர்ணமி விழா மிகவும் விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டின் 42-ம் ஆண்டு மஹோத்ஸவ விழா, கடந்த 22-ம் தேதி மங்களகரமான யாகசாலை பூஜையுடன் வெகுவிமரிசையாக தொடங்கியது.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சித்ரா பௌர்ணமி பால்குடம் மற்றும் நூதன காவடித் திருவிழா நேற்று காலை கோலாகலமாக நடைபெற்றது. முன்னதாக, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வழுவூர் வீரட்டேஸ்வரர் ஆலயத்திலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் காப்பு கட்டி, விரதமிருந்து, ஊர்வலமாக புறப்பட்டனர். பக்தர்கள் தங்களது வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றவும், முருகப்பெருமான் தங்களுக்குச் செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாகவும், பல்வேறு வகையான காவடிகளை எடுத்துச் சென்றனர்.
மேலும், ஏராளமான பக்தர்கள் தங்களது முதுகில் இரும்பு அலகு குத்தி, பெரிய தேரை இழுத்து வந்தனர். ஒரு சிலர் சிறிய கனரக வாகனத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த முருகப்பெருமானின் உற்சவ மூர்த்தியை, தங்கள் முதுகில் குத்தப்பட்ட அலகு கயிறுகள் மூலம் கட்டி சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரம் இழுத்துச் சென்றனர்.
இது மட்டுமின்றி, கனமான கல் உருளைகளை முதுகில் பிணைத்துக் கொண்டு பக்தர்கள் வீதி உலா வந்தது காண்போரை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது. பின்னர், விழாவில் பங்கேற்ற ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்குத் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
