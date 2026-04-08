முதல்வர் கையிருப்பு வெறும் ரூ.40 ஆயிரம் தான் உள்ளது என்பது பித்தலாட்டம் - காளியம்மாள் - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 8, 2026 at 3:55 PM IST
திருச்சி: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ரூ.40 ஆயிரம் தான் கையிருப்பு உள்ளதாக கூறியுள்ளது மிகப்பெரிய பித்தலாட்டம் என அதிமுக கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளர் காளியம்மாள் கூறியுள்ளார்.
அதிமுக வேட்பாளர் ப.குமாரை ஆதரித்து அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளர் காளியம்மாள் திருவெறும்பூர், காட்டூர், மற்றும் மேலகல்கண்டார் கோட்டை ஆகிய பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், “ஐந்தாண்டுகளில் சிறப்பான திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளோம் என்று பொதுமக்களிடம் கூறி வாக்கு சேகரிக்க ஒருவர் கூட இல்லை. மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தோம், பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பயணம் என இரண்டு திட்டங்களை தவிர திமுகவினரால் வேறு எதுவும் கூறி கொள்ள முடியாது. திமுக வெறும் காகிதத்தை வைத்துக் கொண்டு பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து வருகிறது.
நான் டெல்டாகாரன் என்று சொல்லும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மீத்தேன் திட்டத்திற்கு கையெழுத்து போட்டுக் கொடுத்தார். முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வேட்பு மனு தாக்கலின் போது தனக்கு மூன்று கோடி ரூபாய் சொத்து உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். ஆனால் அவர் கையில் கட்டி இருக்கும் வாட்ச் உடைய மதிப்பு 2.7 கோடி ரூபாய், சொந்தமா கார் கூட இல்லை என்றும், கையிருப்பு ரூபாய் பத்தாயிரம் உள்ளது என கூறியுள்ளார்.
படம் நடித்து சம்பளம் வாங்கும் விஜய்க்கு 600 கோடி ரூபாய் சொத்து உள்ளது. ஆனால் அந்தப் படத்தை தயாரித்து சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாலினுக்கு கையில் ரூ.40 ஆயிரம் ரூபாய் உள்ளது என்பது கூறுவது மிகப்பெரிய பித்தலாட்டம். தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை, பெண்களைப் பாதுகாக்கின்ற பெண் காவலர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாட்டின் வளங்களையும், நிலங்களையும் மக்களுடைய வரிப் பணத்தையும் சுரண்டி தின்பதற்கு திமுக தயாராகி உள்ளது” என்றார்.
