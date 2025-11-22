ETV Bharat / Videos

ஈரோட்டில் ஒரு கிலோ மல்லி எவ்வளவு தெரியுமா? - JASMINE FLOWER PRICES INCREASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 22, 2025 at 10:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: பனிப்பொழிவு காரணமாக விளைச்சல் குறைந்ததால், சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் ஒரு கிலோ மல்லிகை ரூ.1,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் மல்லிகை, முல்லை மற்றும் சம்பங்கிப் பூக்கள் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. இவ்வாறு சாகுபடி செய்யும் பூக்களை சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டில் ஏலம் முறையில் விவசாயிகள் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். அதன்படி, கடந்த வாரம் முழுவதும் மல்லிகைப் பூக்களின் விலை கிலோ ரூ.1100 ஆக இருந்தது.

ஆனால், தற்போது நிலவும் பனிப்பொழிவால் பூக்களின் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சந்தைக்கு வரும் மல்லிகை வரத்து 5 டன்னிலிருந்து 1 டன்னாக குறைந்துள்ளது. வரத்து குறைவால் பூக்களின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த வாரம் கிலோ ரூ.1100-க்கு விற்கப்பட்ட மல்லிகை இன்று (நவ.22) கிலோ ரூ.1800 ஆக உயர்ந்துள்ளது. முல்லை பூ ரூ.720, சம்பங்கி ரூ.80 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பூக்கள் விலை உயர்வால் விவசாயிகள் ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து பூக்கள் விலை உயரும் என வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஈரோடு: பனிப்பொழிவு காரணமாக விளைச்சல் குறைந்ததால், சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் ஒரு கிலோ மல்லிகை ரூ.1,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் மல்லிகை, முல்லை மற்றும் சம்பங்கிப் பூக்கள் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. இவ்வாறு சாகுபடி செய்யும் பூக்களை சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டில் ஏலம் முறையில் விவசாயிகள் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். அதன்படி, கடந்த வாரம் முழுவதும் மல்லிகைப் பூக்களின் விலை கிலோ ரூ.1100 ஆக இருந்தது.

ஆனால், தற்போது நிலவும் பனிப்பொழிவால் பூக்களின் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சந்தைக்கு வரும் மல்லிகை வரத்து 5 டன்னிலிருந்து 1 டன்னாக குறைந்துள்ளது. வரத்து குறைவால் பூக்களின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த வாரம் கிலோ ரூ.1100-க்கு விற்கப்பட்ட மல்லிகை இன்று (நவ.22) கிலோ ரூ.1800 ஆக உயர்ந்துள்ளது. முல்லை பூ ரூ.720, சம்பங்கி ரூ.80 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பூக்கள் விலை உயர்வால் விவசாயிகள் ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து பூக்கள் விலை உயரும் என வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

மல்லி விலை உயர்வு
மல்லிகை பூ
JASMINE FLOWER PRICES HIGH
ERODE FLOWER PRICES INCREASE
JASMINE FLOWER PRICES INCREASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மணிமுத்தாறு அருவி

வெளுத்து வாங்கும் மழை: மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்க தடை!

November 24, 2025 at 4:12 PM IST
தண்ணீர் தேங்கிய நிலத்தில் இறங்கி அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்த விவசாயிகள்

கனமழை காரணமாக இடுப்பளவு நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் - விவசாயிகள் வேதனை!

November 24, 2025 at 3:59 PM IST
தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை

கனமழை எதிரொலி: தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை!

November 24, 2025 at 3:37 PM IST
தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி

“Walk For Children” தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி!

November 24, 2025 at 2:05 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.