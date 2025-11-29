ETV Bharat / Videos

புதிய உச்சம் தொட்ட மல்லிகை விலை - கிலோ ரூ.6,640-க்கு விற்பனை - JASMIN PRICE HIGH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: விட்டு விட்டு பெய்து வரும் மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு காரணமாக ஈரோட்டில் மல்லிகை விலை கிலோ ரூ.6640 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மல்லி, முல்லை, சம்பங்கி உள்ளிட்ட மலர்கள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. 

இந்த பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. காலை நேரத்தில் பனிப்பொழிவும் பகல் நேரத்தில் மேக மூட்டமும் காணப்படுகிறது. இதனால் மல்லிகை விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சத்தியமங்கலம், பவானிசாகர், செண்பகபுதூர், தாண்டாம்பாளையம் கெஞ்சனூர் உள்ளிட்ட பகுதியில் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் சாகுபடி செய்த மல்லிகை மகசூல் கடுமையாக சரிந்துள்ளது. 

இதனால் நேற்று கிலோ ரூ 3 ஆயிரமாக இருந்து 1 கிலோ மல்லிகை இன்று ரூ. 6640 ஆக அதிகரித்துள்ளது. நாளையும் சுபமுகூர்த்த தினம் என்பதால் பூக்கள் தேவை அதிகரிக்கும் என்பதால் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். வரத்து குறைவால் பெங்களூரு, மைசூரு, ஆந்திரா, கேரளா மற்றும் மும்பைக்கு அனுப்பப்படும் பூக்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஈரோடு: விட்டு விட்டு பெய்து வரும் மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு காரணமாக ஈரோட்டில் மல்லிகை விலை கிலோ ரூ.6640 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மல்லி, முல்லை, சம்பங்கி உள்ளிட்ட மலர்கள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. 

இந்த பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. காலை நேரத்தில் பனிப்பொழிவும் பகல் நேரத்தில் மேக மூட்டமும் காணப்படுகிறது. இதனால் மல்லிகை விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சத்தியமங்கலம், பவானிசாகர், செண்பகபுதூர், தாண்டாம்பாளையம் கெஞ்சனூர் உள்ளிட்ட பகுதியில் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் சாகுபடி செய்த மல்லிகை மகசூல் கடுமையாக சரிந்துள்ளது. 

இதனால் நேற்று கிலோ ரூ 3 ஆயிரமாக இருந்து 1 கிலோ மல்லிகை இன்று ரூ. 6640 ஆக அதிகரித்துள்ளது. நாளையும் சுபமுகூர்த்த தினம் என்பதால் பூக்கள் தேவை அதிகரிக்கும் என்பதால் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். வரத்து குறைவால் பெங்களூரு, மைசூரு, ஆந்திரா, கேரளா மற்றும் மும்பைக்கு அனுப்பப்படும் பூக்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

For All Latest Updates

TAGGED:

வரலாறு காணாத விலை ஏற்றம்
சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தை
JASMIN PRICE HIGH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

நீலகிரி மலைச்சரிவில் பகல்நேரத்தில் நடமாடும் புலிகள்

பகலில் உலா வந்த புலி - பொதுமக்கள் அச்சம்

November 29, 2025 at 3:23 PM IST
கட்டுப்பாட்டை இழந்து இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த இளைஞர்

பேருந்து மீது பைக் மோதி விபத்து - வெளியான சிசிடிவி காட்சி!

November 29, 2025 at 10:40 AM IST
அக்னி வீரர்கள் அணிவகுப்பு மரியாதை

அக்னி வீரர்கள் அணிவகுப்பு மரியாதை

November 28, 2025 at 2:52 PM IST
தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இருந்து சைக்கிள் பயணம் தொடங்கிய நெதர்லாந்து நாட்டினர்!

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இருந்து சைக்கிள் பயணம் தொடங்கிய நெதர்லாந்து நாட்டினர்

November 26, 2025 at 2:03 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.