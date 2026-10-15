ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ்: திருச்சி திரையரங்கில் ரசிகர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்
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Published : October 15, 2026 at 1:32 PM IST
திருச்சிராப்பள்ளி: 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில் , திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் மேளதாளத்தோடு கொண்டாடி வரவேற்றனர்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் இன்று (அக்.15) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தில் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், விஜய் சேதுபதி, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
'ஜெயிலர்' படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமான 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் உருவாகிஉள்ளது. மீண்டும் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணி இணைந்துள்ளதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்த படம் திருச்சி மாவட்டத்தில் கண்டோன்மென்ட், மெயின் கார்டு கேட், ஸ்ரீரங்கம், திருவெறும்பூர், துறையூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள திரையரங்குகளில் திரையிடப்பட்டுள்ளது.பட வெளியீட்டை முன்னிட்டு, திருச்சி கண்டோன்மென்ட் பகுதியில் உள்ள சோனா - மீனா திரையரங்கில் திருச்சி மாவட்ட தலைமை ரஜினிகாந்த ரசிகர் நற்பணி மன்றம் சார்பில் கோலாகல கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன.
மேளதாளங்கள் முழங்க, வெடிகள் வெடித்து, வண்ண காகிதங்களை பறக்கவிட்டு சூப்பர் ஸ்டாரின் படத்தை ரசிகர்கள் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
திருச்சிராப்பள்ளி: 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில் , திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் மேளதாளத்தோடு கொண்டாடி வரவேற்றனர்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் இன்று (அக்.15) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தில் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், விஜய் சேதுபதி, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
'ஜெயிலர்' படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமான 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் உருவாகிஉள்ளது. மீண்டும் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணி இணைந்துள்ளதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்த படம் திருச்சி மாவட்டத்தில் கண்டோன்மென்ட், மெயின் கார்டு கேட், ஸ்ரீரங்கம், திருவெறும்பூர், துறையூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள திரையரங்குகளில் திரையிடப்பட்டுள்ளது.பட வெளியீட்டை முன்னிட்டு, திருச்சி கண்டோன்மென்ட் பகுதியில் உள்ள சோனா - மீனா திரையரங்கில் திருச்சி மாவட்ட தலைமை ரஜினிகாந்த ரசிகர் நற்பணி மன்றம் சார்பில் கோலாகல கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன.
மேளதாளங்கள் முழங்க, வெடிகள் வெடித்து, வண்ண காகிதங்களை பறக்கவிட்டு சூப்பர் ஸ்டாரின் படத்தை ரசிகர்கள் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.