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பூரி ஜெகநாத் ரத யாத்திரை 2026 நேரலை - பூரி ஜெகநாத்

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பூரி ஜெகநாத் ரத யாத்திரை 2026 நேரலை (ETV Bharat GFX)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 7:55 AM IST

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ஒடிசா மாநிலத்தின் பூரி நகரத்தில் ஸ்ரீ ஜெகநாத் கோயில் அமைந்துள்ளது. மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயிலின் தேரோட்டம் இன்று ஜூலை 16 வியாழக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. இந்த தேரோட்ட திருவிழாவில் பல்லாயிரகணக்கிலான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். இந்த தேரோட்டத்தில் ஜெகந்நாதர், பாலபத்ரர் மற்றும் தேவி சுபத்ரா ஆகிய முக்கடவுள்கள் பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்குறார்கள். பூரியில் முக்கடவுள்கள் கருவறையை விட்டு வெளியில் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி தருவது இந்த கோயிலின் சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேரோட்டத்தில் கலந்து கொண்டு முக்கடவுள்களை தரிசிக்க பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவதால் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அலங்கரிக்கப்பட்ட தேர்களில் ஜெகநாதர், பாலபத்திரர் (பலராமர்), சுபத்ரா தேவி எழுந்தருளி பக்தர்கள் புடைசூழ யாத்திரையை தொடங்கினார். தேர்கள் சுமார் 3 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள குண்டிச்சா கோயிலைச் சென்றடைந்ததும், அங்கு ஒருவார காலம் ஜெகநாதர் ஓய்வெடுப்பார். பின்னர் மீண்டும் தேர்கள் புறப்பட்டு ஜெகநாதர் கோயிலை வந்தடைந்ததும் ரத யாத்திரை ஜூலை 24 அன்று நிறைவுபெறும்.

ஒடிசா மாநிலத்தின் பூரி நகரத்தில் ஸ்ரீ ஜெகநாத் கோயில் அமைந்துள்ளது. மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயிலின் தேரோட்டம் இன்று ஜூலை 16 வியாழக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. இந்த தேரோட்ட திருவிழாவில் பல்லாயிரகணக்கிலான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். இந்த தேரோட்டத்தில் ஜெகந்நாதர், பாலபத்ரர் மற்றும் தேவி சுபத்ரா ஆகிய முக்கடவுள்கள் பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்குறார்கள். பூரியில் முக்கடவுள்கள் கருவறையை விட்டு வெளியில் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி தருவது இந்த கோயிலின் சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேரோட்டத்தில் கலந்து கொண்டு முக்கடவுள்களை தரிசிக்க பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவதால் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அலங்கரிக்கப்பட்ட தேர்களில் ஜெகநாதர், பாலபத்திரர் (பலராமர்), சுபத்ரா தேவி எழுந்தருளி பக்தர்கள் புடைசூழ யாத்திரையை தொடங்கினார். தேர்கள் சுமார் 3 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள குண்டிச்சா கோயிலைச் சென்றடைந்ததும், அங்கு ஒருவார காலம் ஜெகநாதர் ஓய்வெடுப்பார். பின்னர் மீண்டும் தேர்கள் புறப்பட்டு ஜெகநாதர் கோயிலை வந்தடைந்ததும் ரத யாத்திரை ஜூலை 24 அன்று நிறைவுபெறும்.

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TAGGED:

JAGANATH LIVE
ஜெகநாத் ரத யாத்திரை 2026 நேரலை
பூரி ஜெகநாத்
JAGANNATH RATH YATRA 2026

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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