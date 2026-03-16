தவெக சார்பில் புதுச்சேரியில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கு நேர்காணல் - INTERVIEWS HELD IN PANAIYUR
Published : March 16, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கு சென்னை பனையூரில் உள்ள அக் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நேர்காணல் நடைபெற்றுது.
சில தினங்களுக்கு முன்பாக தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களில் சிலரிடம் அக் கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேர்காணல் நடத்தினார். அதில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை உறுதி செய்ததாக தகவல் வெளியானது.
அதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் இன்று நடைபெற்றுது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் நேர்காணல் நடத்தினர்.
புதுச்சேரியில் உள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதுச்சேரியில் வரும் ஏப்ரல் 9-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியுள்ளது.
