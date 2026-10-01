ரயில்வே கேட்டுக்குள் மாட்டி உயிர் தப்பிய இளைஞர் - வீடியோ வைரல்
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Published : October 1, 2026 at 2:56 PM IST
திருநெல்வேலி: ரயில்வே கேட் மூடுவது தெரிந்தும் வேகமாக வந்து அதற்குள் சிக்கி நூலிழையில் உயிர் தப்பிய இளைஞர் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை பகுதியில் உள்ள கூல வணிகர்புரம் ரயில்வே கேட், போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த முக்கியமான ரயில்வே கேட்களில் ஒன்றாக உள்ளது. திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையம் செல்லும் வாகனங்களுக்கு இந்த சாலை முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பாளையங்கோட்டை நோக்கி இளைஞர் ஒருவர் இரு சக்கர வாகனத்தில் வேகமாக வந்துள்ளார். அப்போது ரயில்வே கேட் மூடப்படுவதை பார்த்ததும் அவசரமாக கேட்டை கடக்க முயன்றுள்ளார்.
ஒரு கேட்டை கடந்து மற்றொரு கேட்டை அடைவதற்குள், கேட் முழுமையாக மூடப்பட்டு பூட்டப்பட்டுவிட்டது. அதே நேரத்தில் ரயில் வருவதற்கான சூழலும் ஏற்பட்டதால், இளைஞரால் வெளியேற முடியாத நிலை உருவானது.
இதையடுத்து அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் துறையினர் உடனடியாக செயல்பட்டு, இளைஞரை தண்டவாளப் பகுதியில் இருந்து பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தினர். பின்னர் ரயில் கடந்து சென்றதும், இளைஞர் தனது இருசக்கர வாகனத்துடன் அங்கிருந்து வெளியேறினார்.
தண்டவாளத்தில் சிக்கிய இளைஞருக்கு காவல்துறையினர் அறிவுரை வழங்கியதுடன், ரயில்வே கேட் மூடப்படும் நேரங்களில் அவசரப்பட்டு கடக்க முயற்சிக்க கூடாது என்றும், நிதானமாக செயல்பட வேண்டும் என்றும் எச்சரித்தனர். இந்த நிலையில் இளைஞர் ரயில்வே கேட்டுக்குள் மாட்டிக் கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
திருநெல்வேலி: ரயில்வே கேட் மூடுவது தெரிந்தும் வேகமாக வந்து அதற்குள் சிக்கி நூலிழையில் உயிர் தப்பிய இளைஞர் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை பகுதியில் உள்ள கூல வணிகர்புரம் ரயில்வே கேட், போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த முக்கியமான ரயில்வே கேட்களில் ஒன்றாக உள்ளது. திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையம் செல்லும் வாகனங்களுக்கு இந்த சாலை முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பாளையங்கோட்டை நோக்கி இளைஞர் ஒருவர் இரு சக்கர வாகனத்தில் வேகமாக வந்துள்ளார். அப்போது ரயில்வே கேட் மூடப்படுவதை பார்த்ததும் அவசரமாக கேட்டை கடக்க முயன்றுள்ளார்.
ஒரு கேட்டை கடந்து மற்றொரு கேட்டை அடைவதற்குள், கேட் முழுமையாக மூடப்பட்டு பூட்டப்பட்டுவிட்டது. அதே நேரத்தில் ரயில் வருவதற்கான சூழலும் ஏற்பட்டதால், இளைஞரால் வெளியேற முடியாத நிலை உருவானது.
இதையடுத்து அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் துறையினர் உடனடியாக செயல்பட்டு, இளைஞரை தண்டவாளப் பகுதியில் இருந்து பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தினர். பின்னர் ரயில் கடந்து சென்றதும், இளைஞர் தனது இருசக்கர வாகனத்துடன் அங்கிருந்து வெளியேறினார்.
தண்டவாளத்தில் சிக்கிய இளைஞருக்கு காவல்துறையினர் அறிவுரை வழங்கியதுடன், ரயில்வே கேட் மூடப்படும் நேரங்களில் அவசரப்பட்டு கடக்க முயற்சிக்க கூடாது என்றும், நிதானமாக செயல்பட வேண்டும் என்றும் எச்சரித்தனர். இந்த நிலையில் இளைஞர் ரயில்வே கேட்டுக்குள் மாட்டிக் கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.