வங்கக்கடலில் உருவான 'டித்வா' புயல் குறித்து வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பேட்டி -நேரலை - DITWAH CYCLONE
Published : November 27, 2025 at 4:19 PM IST
தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளில் உருவாகி உள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மேலும் வலுப்பெற்று புயலாக மாறியுள்ளது. இதற்கு டித்வா என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் பெயர் வைத்துள்ளது.
மேலும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் இலங்கை கடற்கரை வழியாக வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து 30ந் தேதி அதிகாலையில் வட தமிழ்நாடு , புதுச்சேரி மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளில் கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. டித்வா புயல் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி , தெற்கு ஆந்திரா கடலாேரப் பகுதிகளுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புயலின் தாக்கம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் மழை நிலவரம் குறித்து வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென்மண்டல இயக்குநர் அமுதா தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகள்...
முன்னதாக,கடந்த 24 மணி நேரத்தில், தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் (தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும், இதர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும்) மழை பெய்துள்ளது. புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.
