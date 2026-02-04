அரசு மருத்துவமனையில் பெயர்ந்து விழுந்த மேற்பூச்சு - HOSPITAL CEMENT PLASTER PEELED
Published : February 4, 2026 at 6:27 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 6:42 PM IST
திருப்பத்தூர்: அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிமெண்ட் மேற்பூச்சு பெயர்ந்து விழுந்ததில் ஒருவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது.
திருப்பத்தூர் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு தினந்தோறும் 1000-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர். மேலும், அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சை பிரிவு (ICU) செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை 4 மணி அளவில் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள சிமெண்ட் மேற்பூச்சு திடீரென பெயர்ந்து விழுந்தது. இதில் அங்கிருந்த குழந்தையின் உறவினரான பெண் ஒருவரின் தலையில் காயம் ஏற்பட்டது.
பின்னர் அந்த பெண்மணி, 'என் குழந்தைகளுக்கு பழைய வார்டு இருக்கிறது. இதையெல்லாம் பார்க்க மாட்டீர்களா? நாங்கள் உறவினர்களை கூட்டிக் கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்' எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
அதே மருத்துவமனையில் அந்த பெண்மணிக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு இரண்டு தையல் போடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அந்த பெண்மணி மருத்துவரிடமும் செவிலியரிடமும் ஆதங்கமாக பேசிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிமெண்ட் மேற்பூச்சு பெயர்ந்து விழுந்ததில் ஒருவருக்குத் தலையில் காயம் ஏற்பட்ட சம்பவம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியது.
