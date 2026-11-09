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நெல்லையில் கனமழையால் இடிந்து விழுந்த வீடு – 3 பேர் உயிருடன் மீட்பு

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நெல்லையில் கனமழையால் வீடு இடிந்து விபத்து – 3 பேர் உயிருடன் மீட்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 9, 2026 at 6:14 PM IST

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திருநெல்வேலி: தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்று (நவ.8) தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் மக்கள் பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். இந்நிலையில், நேற்று மாநகரின் பல்வேறு இடங்களில் விட்டு விட்டு அவ்வப்போது மழை பெய்தது. குறிப்பாக பாளையங்கோட்டை, கொக்கரக்குளம், முந்நீர், கொல்லம், தச்சநல்லூர் போன்ற பகுதியில் பிற்பகலில் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்தது. 

இந்த சூழலில், முன்னீர்பள்ளம் அருகே உள்ள ஆரைக்குளத்தில் கனமழை காரணமாக வீடு ஒன்று திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் வீட்டில் இருந்த தந்தை, மகன், மகள் ஆகிய மூன்று பேரும் இடிபாடுகளில் நடுவில் சிக்கினர். இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. 

அதனடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் விரைந்து சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதில் ஞானசெல்வன் (51), அவரது 18 வயது மகன் மற்றும் 15 வயது மகள் ஆகிய மூன்று பேரையும் இடிபாடுகளில் இருந்து பத்திரமாக மீட்டனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. 

திருநெல்வேலி: தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்று (நவ.8) தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் மக்கள் பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். இந்நிலையில், நேற்று மாநகரின் பல்வேறு இடங்களில் விட்டு விட்டு அவ்வப்போது மழை பெய்தது. குறிப்பாக பாளையங்கோட்டை, கொக்கரக்குளம், முந்நீர், கொல்லம், தச்சநல்லூர் போன்ற பகுதியில் பிற்பகலில் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்தது. 

இந்த சூழலில், முன்னீர்பள்ளம் அருகே உள்ள ஆரைக்குளத்தில் கனமழை காரணமாக வீடு ஒன்று திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் வீட்டில் இருந்த தந்தை, மகன், மகள் ஆகிய மூன்று பேரும் இடிபாடுகளில் நடுவில் சிக்கினர். இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. 

அதனடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் விரைந்து சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதில் ஞானசெல்வன் (51), அவரது 18 வயது மகன் மற்றும் 15 வயது மகள் ஆகிய மூன்று பேரையும் இடிபாடுகளில் இருந்து பத்திரமாக மீட்டனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. 

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TAGGED:

NELLAI HEAVY RAIN
NELLAI HOUSE COLLAPSED
NELLAI DIWALI RAIN
வீடு இடிந்து விபத்து
நெல்லை கனமழை

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