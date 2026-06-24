சுத்திகரிப்பு பணிகள் பாதிப்பு; குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல் - HOGENAKKAL SCHEME AFFECTS
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Published : June 24, 2026 at 9:08 PM IST
தர்மபுரி: காவிரி ஆற்றின் நீர் பச்சை நிறமாக மாறி இருப்பதால், ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு பணிகள் 50 சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், பொதுமக்கள் குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம் காவிரி ஆற்றிற்கு கர்நாடகா மாநிலத்தில் இருந்து தண்ணீர் வருகிறது. இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு காவிரி ஆற்றில் பல்வேறு விதமான ரசாயன கழிவுகள் கலந்ததால், வேதி மாற்றம் அடைந்து தண்ணீர் பச்சை நிறமாக மாறியதாக புகார் எழுந்தது. தண்ணீரில் அதிகபடியான பாஸ்பேட் படிந்ததால், பாசி அதிகமாக பிடித்து பச்சை நிறமாக மாறியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதனால், ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களுக்காக தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு பணி 50 சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குடிநீரின் அளவு தற்காலிகமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதனால் பொதுமக்கள் குடிநீரை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தி, சிக்கனமாக கையாளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், குடிநீரை நன்கு கொதிக்க வைத்து ஆறவைத்தே பயன்படுத்துமாறும், வீட்டு நீர் தொட்டிகளை சுத்தமாக பராமரிக்குமாறும் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. குடிநீரின் நிறம், மனம் அல்லது சுவையில் ஏதேனும் மாற்றம் தென்பட்டால் உடனடியாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தகவல் அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இயல்பு நிலை திரும்பும் வரை மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் வே.சரவணன் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 13ஆம் தேத, ' ஈடிவி பாரத்' ஒகேனக்கல் தண்ணீர் பச்சை நிறமாக மாறியதை முதன்முதலாக செய்தி வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
தர்மபுரி: காவிரி ஆற்றின் நீர் பச்சை நிறமாக மாறி இருப்பதால், ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு பணிகள் 50 சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், பொதுமக்கள் குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம் காவிரி ஆற்றிற்கு கர்நாடகா மாநிலத்தில் இருந்து தண்ணீர் வருகிறது. இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு காவிரி ஆற்றில் பல்வேறு விதமான ரசாயன கழிவுகள் கலந்ததால், வேதி மாற்றம் அடைந்து தண்ணீர் பச்சை நிறமாக மாறியதாக புகார் எழுந்தது. தண்ணீரில் அதிகபடியான பாஸ்பேட் படிந்ததால், பாசி அதிகமாக பிடித்து பச்சை நிறமாக மாறியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதனால், ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களுக்காக தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு பணி 50 சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குடிநீரின் அளவு தற்காலிகமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதனால் பொதுமக்கள் குடிநீரை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தி, சிக்கனமாக கையாளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், குடிநீரை நன்கு கொதிக்க வைத்து ஆறவைத்தே பயன்படுத்துமாறும், வீட்டு நீர் தொட்டிகளை சுத்தமாக பராமரிக்குமாறும் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. குடிநீரின் நிறம், மனம் அல்லது சுவையில் ஏதேனும் மாற்றம் தென்பட்டால் உடனடியாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தகவல் அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இயல்பு நிலை திரும்பும் வரை மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் வே.சரவணன் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 13ஆம் தேத, ' ஈடிவி பாரத்' ஒகேனக்கல் தண்ணீர் பச்சை நிறமாக மாறியதை முதன்முதலாக செய்தி வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.