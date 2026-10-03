அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சிக்குள் நுழைந்த காட்டு யானை கூட்டம்
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Published : October 3, 2026 at 4:25 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறி அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சிக்கு வந்த காட்டு யானை கூட்டத்தை வனத்துறையினர் விரட்டினர்.
கோவை மாவட்டம் வால்பாறை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் தற்போது தென்படுகின்றன. குறிப்பாக கேரளா வனப்பகுதி அருகில் உள்ளதால் யானைகள் அதிக அளவில் இடம் பெயர்ந்து வால்பாறை சோலையார் அணை, ஷேக்கல் முடி, பன்னி மேடு, உருளிகல், முடிஸ், அக்கா மலை, பெரிய கல்லார், சின்னக்கல்லார், சின்கோனா உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு வருகிறது.
இந்த சூழலில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு யானைகள் வராமல் இருக்க வனத்துறையினர் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், கேரளா வனப்பகுதி சாலக்குடி அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி செல்லும் வழியில் யானைகள் கூட்டமாக குட்டிகளுடன் உலா வருகிறது.
வனப்பகுதி விட்டு வெளியே வந்த 8 யானைகள் குட்டியுடன் திடீரென சுற்றுலாப் பயணிகள் இருக்கும் பகுதிக்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அதனையடுத்து, வனத்துறையினர் காட்டு யானைக் கூட்டத்தை விரட்டினர். வனத்துறையினர் விரட்டிய காணொளி தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாகி பரவி வருகிறது.
கோயம்புத்தூர்: வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறி அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சிக்கு வந்த காட்டு யானை கூட்டத்தை வனத்துறையினர் விரட்டினர்.
கோவை மாவட்டம் வால்பாறை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் தற்போது தென்படுகின்றன. குறிப்பாக கேரளா வனப்பகுதி அருகில் உள்ளதால் யானைகள் அதிக அளவில் இடம் பெயர்ந்து வால்பாறை சோலையார் அணை, ஷேக்கல் முடி, பன்னி மேடு, உருளிகல், முடிஸ், அக்கா மலை, பெரிய கல்லார், சின்னக்கல்லார், சின்கோனா உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு வருகிறது.
இந்த சூழலில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு யானைகள் வராமல் இருக்க வனத்துறையினர் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், கேரளா வனப்பகுதி சாலக்குடி அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி செல்லும் வழியில் யானைகள் கூட்டமாக குட்டிகளுடன் உலா வருகிறது.
வனப்பகுதி விட்டு வெளியே வந்த 8 யானைகள் குட்டியுடன் திடீரென சுற்றுலாப் பயணிகள் இருக்கும் பகுதிக்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அதனையடுத்து, வனத்துறையினர் காட்டு யானைக் கூட்டத்தை விரட்டினர். வனத்துறையினர் விரட்டிய காணொளி தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாகி பரவி வருகிறது.