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தொடர் மழை: பூந்தமல்லியில் 2 கி.மீ தூரத்திற்கு நின்ற வாகனங்கள்

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மழை காரணமாக பூந்தமல்லியில் 2 கி.மீ தூரத்திற்கு வரிசை கட்டி நின்ற வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2026 at 5:48 PM IST

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சென்னை: கனமழை காரணமாக, பூந்தமல்லியில் சுமார் இரண்டு கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்றதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஆரஞ்ச் மற்றும் மஞ்சள் எச்சரிக்கையையும் வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, நேற்று இரவு முதல் சென்னை அதன் புறநகர் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், சென்னை- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையான பூந்தமல்லியில் சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

நெடுஞ்சாலை, சர்வீஸ் ரோடு என இரண்டிலும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டதால், வாகனங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஆமை வேகத்தில் நகர்ந்து சென்றன. குறிப்பாக கல்லூரி பேருந்துகள் வரிசை கட்டி நிற்கக்கூடிய காட்சியை காண முடிந்தது. 

இதனால் வேலைக்கு செல்லக் கூடிய பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, பேருந்துக்காகக் காத்திருக்கும் பொதுமக்களும் மழையால் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

சென்னை: கனமழை காரணமாக, பூந்தமல்லியில் சுமார் இரண்டு கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்றதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஆரஞ்ச் மற்றும் மஞ்சள் எச்சரிக்கையையும் வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, நேற்று இரவு முதல் சென்னை அதன் புறநகர் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், சென்னை- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையான பூந்தமல்லியில் சுமார் 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

நெடுஞ்சாலை, சர்வீஸ் ரோடு என இரண்டிலும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டதால், வாகனங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஆமை வேகத்தில் நகர்ந்து சென்றன. குறிப்பாக கல்லூரி பேருந்துகள் வரிசை கட்டி நிற்கக்கூடிய காட்சியை காண முடிந்தது. 

இதனால் வேலைக்கு செல்லக் கூடிய பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, பேருந்துக்காகக் காத்திருக்கும் பொதுமக்களும் மழையால் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

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TAGGED:

மழை
TRAFFIC IN POONAMALLEE
பூந்தமல்லியில் போக்குவரத்து நெரிசல்
போக்குவரத்து நெரிசல்
HEAVY TRAFFIC POONAMALLEE FOR RAIN

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