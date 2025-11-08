ETV Bharat / Videos

கடும் பனிப்பொழிவு! வாகன ஒட்டிகள் சிரமம்! - TIRUPATHUR SNOWFALL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 1:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவியதால், வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்கை எரிய விட்டபடி சென்றனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வந்தது. இந்நிலையில், தற்போது ஆம்பூர் மற்றும் ஆலாங்குப்பம், பெரியாங்குப்பம், விண்ணமங்கலம், அய்யனூர், கன்னடிகுப்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் பனிப்பொழிவு காணப்பட்டது. 

இதனால் சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாதபடி பனிப்பொழிவு இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரிய விட்டபடி சென்றனர். மேலும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை இல்லாமல், இந்த ஆண்டு முதன்முறையாக அதிகளவு பனிப்பொழிவு காணப்பட்டதால், பொதுமக்கள் அதனை ரசித்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வந்தது. இதனிடையே இரவு நேரங்களில் பனிப்பொழியும் இருந்து வருகிறது. பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் டிசம்பர் மாதம் பனிக்காலம் தொடங்கும் நிலையில், தற்போது முன்னதாகவே நவம்பர் மாதத்தில் பனிப்பொழிவு தொடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவியதால், வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்கை எரிய விட்டபடி சென்றனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வந்தது. இந்நிலையில், தற்போது ஆம்பூர் மற்றும் ஆலாங்குப்பம், பெரியாங்குப்பம், விண்ணமங்கலம், அய்யனூர், கன்னடிகுப்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் பனிப்பொழிவு காணப்பட்டது. 

இதனால் சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாதபடி பனிப்பொழிவு இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரிய விட்டபடி சென்றனர். மேலும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை இல்லாமல், இந்த ஆண்டு முதன்முறையாக அதிகளவு பனிப்பொழிவு காணப்பட்டதால், பொதுமக்கள் அதனை ரசித்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வந்தது. இதனிடையே இரவு நேரங்களில் பனிப்பொழியும் இருந்து வருகிறது. பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் டிசம்பர் மாதம் பனிக்காலம் தொடங்கும் நிலையில், தற்போது முன்னதாகவே நவம்பர் மாதத்தில் பனிப்பொழிவு தொடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ஆம்பூரில் பனிப்பொழிவு
பனிப்பொழிவு
TIRUPATHUR SNOWFALL
AMBUR SNOWFALL
TIRUPATHUR SNOWFALL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பள்ளி பேருந்தை வழிமறித்து போதையில் இளைஞர்கள் அட்ராசிட்டி

பள்ளி பேருந்தை வழிமறித்து போதை இளைஞர்கள் அட்ராசிட்டி: வைரலாகும் வீடியோ!

November 8, 2025 at 3:33 PM IST
பேருந்தின் பின்புறம் உள்ள ஏணியில் தொங்கியபடி பயணிக்கும் மாணவர்

“ஆபத்து...” பேருந்தின் பின்புற ஏணியில் தொங்கியபடி பயணித்த மாணவர்!

November 8, 2025 at 12:16 PM IST
விபத்து சிசிடிவி காட்சி

டிவைடரை கடந்த கார்; எதிரே வேகமாக வந்த பைக்: தூக்கி வீசப்பட்ட இளைஞர்!

November 8, 2025 at 11:07 AM IST
தெரு நாய்களை அப்புறப்படுத்த பழவாத்தான்கட்டனை மக்கள் கோரிக்கை

நாட்டு கோழிகளை கடித்து குதறிய தெரு நாய்கள்! கும்பகோணம் அருகே பயங்கரம்!

November 7, 2025 at 6:29 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.