ETV Bharat / Videos

இரண்டு மணி நேர மழையில் குளிர்ந்த பூமி - சத்தியமங்கலம் மக்கள் மகிழ்ச்சி - HEAVY RAIN IN THE THALAWADI HILLS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தாளவாடி மலைப்பகுதியில் இன்று தூறல் மழை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 25, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஈரோடு: கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சத்தியமங்கலத்தில் இன்று அதிகாலை சுமார் 2 மணி நேரம் தூறல் மழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது.

கோடை வெயிலின் தாக்கம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் வெயில் சதம் அடித்துள்ளது. 1,432 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் செடி கொடிகள் காய்ந்து கிடக்கின்றன. பசுமையான இயற்கை சூழல் மாறி காய்ந்த மரங்களை காணமுடிகிறது. குளம், குட்டைகள் வறண்டு சேறும் சகதியுமாக உள்ளன.

யானைகள் தண்ணீர் தேடி வனத்தையொட்டியுள்ள கிராமங்களுக்குள் புகுவது அடிக்கடி நடக்கும் சம்பவமாக உள்ளது. இதற்கிடையே சத்தியமங்கலம் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வெப்பம் 100 டிகிரியை எட்டி வருகிறது. கடும் வெயிலால் மக்கள் கடும் சிரமத்துக்குள்ளாகினர். இந்நிலையில் சத்தியமங்கலம், கடம்பூர், குன்றி மலைப்பகுதியில் இன்று அதிகாலை மழை பெய்ய தொடங்கியது. சுமார் 2 மணி நேரம் விட்டு விட்டு சாரல் மழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது.

ஈரோடு: கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சத்தியமங்கலத்தில் இன்று அதிகாலை சுமார் 2 மணி நேரம் தூறல் மழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது.

கோடை வெயிலின் தாக்கம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் வெயில் சதம் அடித்துள்ளது. 1,432 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் செடி கொடிகள் காய்ந்து கிடக்கின்றன. பசுமையான இயற்கை சூழல் மாறி காய்ந்த மரங்களை காணமுடிகிறது. குளம், குட்டைகள் வறண்டு சேறும் சகதியுமாக உள்ளன.

யானைகள் தண்ணீர் தேடி வனத்தையொட்டியுள்ள கிராமங்களுக்குள் புகுவது அடிக்கடி நடக்கும் சம்பவமாக உள்ளது. இதற்கிடையே சத்தியமங்கலம் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வெப்பம் 100 டிகிரியை எட்டி வருகிறது. கடும் வெயிலால் மக்கள் கடும் சிரமத்துக்குள்ளாகினர். இந்நிலையில் சத்தியமங்கலம், கடம்பூர், குன்றி மலைப்பகுதியில் இன்று அதிகாலை மழை பெய்ய தொடங்கியது. சுமார் 2 மணி நேரம் விட்டு விட்டு சாரல் மழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN THE THALAWADI HILLS
தாளவாடி மலைப்பகுதியில் தூறல் மழை
தாளவாடி மலைப்பகுதி
SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE
HEAVY RAIN IN THE THALAWADI HILLS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி சாமி தரிசனம்

காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி சாமி தரிசனம்

February 25, 2026 at 5:21 PM IST
ஜெயலலிதாவின் 78வது பிறந்தநாளை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடிய அதிமுகவினர்

ஜெயலலிதா பிறந்த நாள் - அதிமுகவினர் கொண்டாட்டம்

February 24, 2026 at 5:16 PM IST
நத்தம் மாரியம்மன் கோயிலில் மாசி பெருந்திருவிழா தொடக்கம்

நத்தம் மாரியம்மன் கோயில் மாசி பெருந்திருவிழா

February 24, 2026 at 4:22 PM IST
உடன்குடி அனல் மின் நிலையத்திற்கு இந்தோனேசியாவிலிருந்து 20,000 டன் நிலக்கரி வருகை

இந்தோனேசியாவிலிருந்து உடன்குடிக்கு வந்த 20,000 டன் நிலக்கரி

February 23, 2026 at 5:35 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.