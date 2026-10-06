உதகையில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை
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Published : October 6, 2026 at 8:14 AM IST
நீலகிரி: உதகை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த கனமழையால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இந்நிலையில், இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக உதகை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதன் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
மேலும், கமர்சியல் ரோடு, சேரிங் கிராஸ், மத்திய பேருந்து நிலையம், மார்க்கெட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் சாலை ஓரங்களில் நடந்து செல்ல முடியாமல் சிரமம் அடைந்தனர்.
உதகை நகராட்சி நிர்வாகம் பருவமழைக்கு முன்பாகவே கழிவுநீர் கால்வாய்கள் மற்றும் பாதாள சாக்கடைகளை தூர்வாராமல் இருந்ததே இதற்கு காரணம் என்று பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். மேலும், சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகளவில் வருகை தரும் உதகையில் மழைநீர் வடிகால்கள் சீரமைத்து மழைநீர் சாலையில் தேங்கி நிற்காமல் முறையாக செல்ல அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள கால்வாய்கள் முறையாக சீரமைக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நீலகிரி: உதகை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த கனமழையால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இந்நிலையில், இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக உதகை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதன் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
மேலும், கமர்சியல் ரோடு, சேரிங் கிராஸ், மத்திய பேருந்து நிலையம், மார்க்கெட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் சாலை ஓரங்களில் நடந்து செல்ல முடியாமல் சிரமம் அடைந்தனர்.
உதகை நகராட்சி நிர்வாகம் பருவமழைக்கு முன்பாகவே கழிவுநீர் கால்வாய்கள் மற்றும் பாதாள சாக்கடைகளை தூர்வாராமல் இருந்ததே இதற்கு காரணம் என்று பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். மேலும், சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகளவில் வருகை தரும் உதகையில் மழைநீர் வடிகால்கள் சீரமைத்து மழைநீர் சாலையில் தேங்கி நிற்காமல் முறையாக செல்ல அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள கால்வாய்கள் முறையாக சீரமைக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.