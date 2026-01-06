ETV Bharat / Videos

கொடைக்கானலில் 'திடீரென' பனி மூட்டம் - HEAVY FOG IN KODAIKANAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கொடைக்கானலில் திடீரென சுழ்ந்த கடும் பனி மூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 6, 2026 at 4:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் இன்று (ஜன 6) ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நகர் பகுதிகள் மற்றும் சாலைகளில் கடும் பனி மூட்டம் நிலவியது. 

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மலைகளின் இளவரசி என போற்றப்படும் கொடைக்கானல், இயற்கை அழகுக்கும் குளுமையான காலநிலைக்கும் பெயர் பெற்றது.  

இந்த நிலையில் கொடைக்கானலில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வறண்ட வானிலை நிலவி வந்த நிலையில் காலை நேரங்களில் நீர் பனி நிலவி வந்தது. இந்நிலையில் கொடைக்கானலில் இன்று காலையிலிருந்து கடும் குளிர் நிலவி வந்தது, கடந்த ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கொடைக்கானலில் முக்கிய சாலைகளாக உள்ள பேருந்து நிலையம், மூஞ்சிகள், ஏரி சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடும் பனி மூட்டம் நிலவி வந்தது.

நகர்ப்பகுதிகள் மட்டுமல்லது பிரதான சாலைகளான வத்தலக்குண்டு - கொடைக்கானல் மற்றும் பழனி - கொடைக்கானல் ஆகிய இரண்டு பிரதான சாலைகளிலும் கடும் பனி மூட்டம் நிலவியதால் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டவாறு வாகனங்களை இயக்கினர். 

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் இன்று (ஜன 6) ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நகர் பகுதிகள் மற்றும் சாலைகளில் கடும் பனி மூட்டம் நிலவியது. 

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மலைகளின் இளவரசி என போற்றப்படும் கொடைக்கானல், இயற்கை அழகுக்கும் குளுமையான காலநிலைக்கும் பெயர் பெற்றது.  

இந்த நிலையில் கொடைக்கானலில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வறண்ட வானிலை நிலவி வந்த நிலையில் காலை நேரங்களில் நீர் பனி நிலவி வந்தது. இந்நிலையில் கொடைக்கானலில் இன்று காலையிலிருந்து கடும் குளிர் நிலவி வந்தது, கடந்த ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கொடைக்கானலில் முக்கிய சாலைகளாக உள்ள பேருந்து நிலையம், மூஞ்சிகள், ஏரி சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடும் பனி மூட்டம் நிலவி வந்தது.

நகர்ப்பகுதிகள் மட்டுமல்லது பிரதான சாலைகளான வத்தலக்குண்டு - கொடைக்கானல் மற்றும் பழனி - கொடைக்கானல் ஆகிய இரண்டு பிரதான சாலைகளிலும் கடும் பனி மூட்டம் நிலவியதால் வாகன ஓட்டிகள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டவாறு வாகனங்களை இயக்கினர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

FOG PREVAILED IN THE TOWN AREAS
HEAVY FOG IN KODAIKANAL
கொடைக்கானலில் பனி மூட்டம்
பனி மூட்டம்
HEAVY FOG IN KODAIKANAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மலபார் அணிலுக்காக தினமும் இளநீர் வைத்த தம்பதியினர்

அணிலுக்காக தினமும் இளநீர் வைக்கும் தம்பதி

January 6, 2026 at 2:42 PM IST
சாலையில் நடந்துச் சென்ற சிறுத்தை

சாலையில் ஒய்யாரமாக நடந்துச் சென்ற சிறுத்தை - வீடியோ எடுத்த பேருந்து பயணிகள்

January 6, 2026 at 12:48 PM IST
கொல்கத்தாவில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட பச்சை ஓணான்

கொல்கத்தாவில் இருந்து வந்த பச்சை ஓணான்கள்

January 5, 2026 at 5:43 PM IST
கண்காட்சியில் இடம்பெற்ற சேவல்

ரூ.3 லட்சத்திற்கு ஏலம் போன சேவல்

January 5, 2026 at 3:52 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.