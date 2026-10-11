காஞ்சி வாணி வித்யாலயாவில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற கொலு கொண்டாட்டம்
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Published : October 11, 2026 at 9:28 PM IST
காஞ்சிபுரம்: நவராத்திரி பாரம்பரியத்தை இளம் தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சேர்க்கும் விதமாக காஞ்சிபுரம் ஏனாத்தூரில் உள்ள காஞ்சி வாணி வித்யாலயா பள்ளியில் இன்று ‘கொலு கொண்டாட்டம்–2026’ விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூரில் உள்ள வித்யாலயா பள்ளியில் நடைப்பெற்ற இவ்விழாவில் பள்ளியின் தாளாளர் ஜீ.ரா கோகுல், பள்ளியின் செயலாளர் ஜி. கண்ணன், பள்ளியின் முதல்வர் சுமதி வெங்கட் மற்றும் பள்ளியின் நிர்வாக செயலாளர் சுதாகர் முன்னிலையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மீனாட்சி குழும நிறுவனத்தின் அங்கமாகச் செயல்படும் இப்பள்ளியில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் பல்வேறு தெய்வீக வேடங்களில் குழந்தைகள் அலங்கரிக்கப்பட்டு தோன்றியது பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்தது. அதோடு வண்ணமயமான ஆடைகள், அழகிய அலங்காரங்கள் என தெய்வீகத் தோற்றத்தில் ஜொலித்த குழந்தைகள், நவராத்திரி விழாவின் பக்தி உணர்வையும் பாரம்பரியப் பெருமையையும் வெளிப்படுத்தினர்.
அதோடு பரதநாட்டியம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய நடனங்களுடன், "நவராத்திரி கருப்பொருளில்" ஓவியம், தீயில்லா சமையல், வண்ணக்கோலம், திருக்குறள் ஒப்புவித்தல், 3 முதல் 5 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கான நவராத்திரி கருப்பொருள் ஆடை அணிவகுப்பு, கழிவுப் பொருட்களில் கொலு பொம்மைகள் தயாரித்தல், புராணக் கதை சொல்லுதல் உள்ளிட்ட போட்டிகளும் நடைபெற்றது.
குழந்தைகளின் கலைத்திறன், படைப்பாற்றல் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை ஊக்குவிப்பதுடன், இந்தியப் பண்பாடு மற்றும் நவராத்திரி பாரம்பரியத்தை இளம் தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சேர்க்கும் விழாவாக இந்நிகழ்ச்சி அமைந்தது.
காஞ்சிபுரம்: நவராத்திரி பாரம்பரியத்தை இளம் தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சேர்க்கும் விதமாக காஞ்சிபுரம் ஏனாத்தூரில் உள்ள காஞ்சி வாணி வித்யாலயா பள்ளியில் இன்று ‘கொலு கொண்டாட்டம்–2026’ விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூரில் உள்ள வித்யாலயா பள்ளியில் நடைப்பெற்ற இவ்விழாவில் பள்ளியின் தாளாளர் ஜீ.ரா கோகுல், பள்ளியின் செயலாளர் ஜி. கண்ணன், பள்ளியின் முதல்வர் சுமதி வெங்கட் மற்றும் பள்ளியின் நிர்வாக செயலாளர் சுதாகர் முன்னிலையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மீனாட்சி குழும நிறுவனத்தின் அங்கமாகச் செயல்படும் இப்பள்ளியில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் பல்வேறு தெய்வீக வேடங்களில் குழந்தைகள் அலங்கரிக்கப்பட்டு தோன்றியது பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்தது. அதோடு வண்ணமயமான ஆடைகள், அழகிய அலங்காரங்கள் என தெய்வீகத் தோற்றத்தில் ஜொலித்த குழந்தைகள், நவராத்திரி விழாவின் பக்தி உணர்வையும் பாரம்பரியப் பெருமையையும் வெளிப்படுத்தினர்.
அதோடு பரதநாட்டியம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய நடனங்களுடன், "நவராத்திரி கருப்பொருளில்" ஓவியம், தீயில்லா சமையல், வண்ணக்கோலம், திருக்குறள் ஒப்புவித்தல், 3 முதல் 5 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கான நவராத்திரி கருப்பொருள் ஆடை அணிவகுப்பு, கழிவுப் பொருட்களில் கொலு பொம்மைகள் தயாரித்தல், புராணக் கதை சொல்லுதல் உள்ளிட்ட போட்டிகளும் நடைபெற்றது.
குழந்தைகளின் கலைத்திறன், படைப்பாற்றல் மற்றும் தன்னம்பிக்கையை ஊக்குவிப்பதுடன், இந்தியப் பண்பாடு மற்றும் நவராத்திரி பாரம்பரியத்தை இளம் தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சேர்க்கும் விழாவாக இந்நிகழ்ச்சி அமைந்தது.