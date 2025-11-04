ETV Bharat / Videos

அரசு மருத்துவமனையில் பல மணி நேரம் மின்தடை - மருத்துவப் பயனாளிகள் அவதி! - GOVT HOSPITAL IN TIRUVANNAMALAI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 8:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவண்ணாமலை: செய்யாறு அரசு தலைமைக் மருத்துவமனையில் பல மணி நேரம் மின்சாரம் இல்லாததால் மருத்துவப் பயனாளிகள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகினர்.  

இன்று அதிகாலை தடைபட்ட மின்சாரம் மதியம் வரை வராததால், தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு உள்ளிட்ட அனைத்து வார்டுகளிலும் இருந்த மருத்துவப் பயனாளிகளும், குழந்தைகளும் மிகுந்த சங்கடத்திற்கு ஆளாகினர். 

ஏற்கேனவே இந்த மருத்துவமனையில் வெண்டிலேட்டர் உள்ளிட்டவை செயல்படவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். முறையாக பராமரிக்கப்படாததால் ஜெனரேட்டரும் இயங்கவில்லை. கடந்த சில மாதங்களில் இது போன்ற பல மணி நேரம் மின்தடை ஏற்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். மருத்துவர், செவிலியர் பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதும், பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். 

அதிகாலை முதல் மின்தடை நிலவியதால், செய்யாறு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து வந்த மக்கள் சிகிச்சை பெற பெற முடியாமல் திரும்பிச் சென்றனர். இது தொடர்பாக அதிகாரிகள் விரைந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் செய்யாறு பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 

திருவண்ணாமலை: செய்யாறு அரசு தலைமைக் மருத்துவமனையில் பல மணி நேரம் மின்சாரம் இல்லாததால் மருத்துவப் பயனாளிகள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகினர்.  

இன்று அதிகாலை தடைபட்ட மின்சாரம் மதியம் வரை வராததால், தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு உள்ளிட்ட அனைத்து வார்டுகளிலும் இருந்த மருத்துவப் பயனாளிகளும், குழந்தைகளும் மிகுந்த சங்கடத்திற்கு ஆளாகினர். 

ஏற்கேனவே இந்த மருத்துவமனையில் வெண்டிலேட்டர் உள்ளிட்டவை செயல்படவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். முறையாக பராமரிக்கப்படாததால் ஜெனரேட்டரும் இயங்கவில்லை. கடந்த சில மாதங்களில் இது போன்ற பல மணி நேரம் மின்தடை ஏற்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். மருத்துவர், செவிலியர் பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதும், பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். 

அதிகாலை முதல் மின்தடை நிலவியதால், செய்யாறு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து வந்த மக்கள் சிகிச்சை பெற பெற முடியாமல் திரும்பிச் சென்றனர். இது தொடர்பாக அதிகாரிகள் விரைந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் செய்யாறு பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

மின்சாரம் இல்லாமல் அரசு மருத்துவமனை
TIRUVANNAMALAI
HOSPITAL WITHOUT ELECTRICITY
PATIENTS SUFFER
GOVT HOSPITAL IN TIRUVANNAMALAI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சடையாண்டி கோயில் கிடா விருந்து

ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற கிடா விருந்து! களைகட்டிய ஐப்பசி திருவிழா!

November 4, 2025 at 1:57 PM IST
சைக்கிளிங் போட்டியில் கலந்து கொண்ட இளைஞர்கள்

சைக்கிளிங் போட்டி: முதல் பரிசை தட்டி சென்ற நீலகிரி இளைஞர்!

November 3, 2025 at 8:26 PM IST
ஜெர்மன் பெண்ணை தமிழ் முறைப்படி மணந்த தஞ்சை இளைஞர்

கடல் கடந்து வந்த காதல்! ஜெர்மன் பெண்ணை மணந்த தஞ்சை இளைஞர்!!

November 3, 2025 at 7:24 PM IST
தக்காளி பழங்களை சாலையில் சிதறடித்த காட்டு யானை

“எங்கிருக்கு எங்கிருக்கு...ஹையா இந்தா இருக்கு” தக்காளி டப்பாவை சாலையில் சிதறடித்த காட்டு யானை!

November 3, 2025 at 10:39 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.