ETV Bharat / Videos

விதவிதமான வளர்ப்பு நாய்களுடன் ஓஎம்ஆர் சாலையில் குவிந்த மக்கள்! - GOVERNMENT CERTIFICATE FOR DOGS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 5:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய நாய்களுக்கு அரசிடம் சான்றிதழ் பெறுவதற்கு ஓஎம்ஆர் சாலையில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு பொதுமக்கள் அதிக அளவில் வருகை தந்தனர்.

வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்பு நாய்களுக்கு அரசு சான்றிதழ் பெற வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்திய நிலையில், இன்று அதிகாலை 4 மணி முதலே ஓஎம்ஆர் சாலை சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள வளர்ப்பு நாய்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கக்கூடிய அலுவலகத்திற்கு வளர்ப்பு நாய்களுடன் பொதுமக்கள் வந்தனர். அங்கு வளர்ப்பு நாய்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

வார விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் அதிக அளவில் பொதுமக்கள் தங்களின் விதவிதமான வளர்ப்பு நாய்களுடன் சான்றிதழ் பெற குவிந்ததால் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.

நாய்களுக்கான சுகாதாரச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

நாய்களுக்கான சுகாதார சான்றிதழ் என்பது உரிமம் பெற்ற கால்நடை மருத்துவரால் வழங்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாகும். இது நாய்களின் ஆரோக்கியத்தை உறுதிப்படுத்தும் முக்கிய ஆவணமாக இருக்கிறது. இதில் தடுப்பூசி பதிவுகள், நாயின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் பற்றிய விவரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும். இந்நிலையில், விதவிதமான நாய்களை கண்ட அப்பகுதி பொதுமக்கள் நாய்களை புகைப்படம் எடுத்தனர்.

சென்னை: வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய நாய்களுக்கு அரசிடம் சான்றிதழ் பெறுவதற்கு ஓஎம்ஆர் சாலையில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு பொதுமக்கள் அதிக அளவில் வருகை தந்தனர்.

வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்பு நாய்களுக்கு அரசு சான்றிதழ் பெற வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்திய நிலையில், இன்று அதிகாலை 4 மணி முதலே ஓஎம்ஆர் சாலை சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள வளர்ப்பு நாய்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கக்கூடிய அலுவலகத்திற்கு வளர்ப்பு நாய்களுடன் பொதுமக்கள் வந்தனர். அங்கு வளர்ப்பு நாய்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

வார விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் அதிக அளவில் பொதுமக்கள் தங்களின் விதவிதமான வளர்ப்பு நாய்களுடன் சான்றிதழ் பெற குவிந்ததால் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.

நாய்களுக்கான சுகாதாரச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

நாய்களுக்கான சுகாதார சான்றிதழ் என்பது உரிமம் பெற்ற கால்நடை மருத்துவரால் வழங்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாகும். இது நாய்களின் ஆரோக்கியத்தை உறுதிப்படுத்தும் முக்கிய ஆவணமாக இருக்கிறது. இதில் தடுப்பூசி பதிவுகள், நாயின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் பற்றிய விவரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும். இந்நிலையில், விதவிதமான நாய்களை கண்ட அப்பகுதி பொதுமக்கள் நாய்களை புகைப்படம் எடுத்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVERNMENT CERTIFICATE FOR DOGS
நாய்களுக்கு அரசு சான்றிதழ்
DOGS PEOPLE GATHERED ON OMR ROAD
GOVERNMENT CERTIFICATE FOR DOGS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மணிமுத்தாறு அருவி

வெளுத்து வாங்கும் மழை: மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்க தடை!

November 24, 2025 at 4:12 PM IST
தண்ணீர் தேங்கிய நிலத்தில் இறங்கி அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்த விவசாயிகள்

கனமழை காரணமாக இடுப்பளவு நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் - விவசாயிகள் வேதனை!

November 24, 2025 at 3:59 PM IST
தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை

கனமழை எதிரொலி: தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை!

November 24, 2025 at 3:37 PM IST
தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி

“Walk For Children” தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி!

November 24, 2025 at 2:05 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.