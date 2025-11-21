ETV Bharat / Videos

தங்கம் என கூறி இரும்பு காப்பை விற்று விட்டு கம்பி நீட்டிய இளைஞர்! - GOLD PLATED IRON BRACELET SOLD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 21, 2025 at 4:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவாரூர்: தங்க முலாம் பூசப்பட்ட  இரும்பு காப்பை நகைக் கடையில் விற்று விட்டு கம்போடியாவிற்கு தப்பிச் சென்ற இளைஞர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் பகுதியில் உள்ள தேவராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான நகை கடையில் நீடாமங்கலத்தைச் சேர்ந்த பிரகாஷ் (28) என்பவர் பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்த நிலையில் கடந்த 1 ஆம் தேதி மதியம் கூத்தாநல்லூர் அருகில் உள்ள பாண்டுக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த விஜய் (32) என்பவர் தன்னிடம் உள்ள நான்கு சவரன் தங்க காப்பை விற்க வேண்டுமென வந்துள்ளார்.

இதனையடுத்து பிரகாஷ் விஜய் கொண்டு வந்திருந்த காப்பை சோதனை செய்து விட்டு, ஆதார் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களின் நகல்களை பெற்றுக் கொண்டு அவருக்கு 3 லட்சத்து 35 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்துள்ளார். இதனையடுத்து பிரகாஷ் பத்து நாட்கள் கழித்து இந்த நகையை உருக்கிய போது அது முழுவதுமாக இரும்பு காப்பு என தெரிய வந்தது. 

இதனையடுத்து கடையில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து கூத்தாநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் பிரகாஷ் இது குறித்து புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்ட போது விஜய் தங்க முலாம் பூசிய இரும்பு காப்பை விற்பனை செய்ததும், விற்பனை செய்த ஒரு வாரத்தில் அவர் கம்போடியா நாட்டிற்கு சென்றதும் தெரிய வந்தது. 

கம்போடியாவில் ஏற்கனவே விஜய்யின் சகோதரர் பணிபுரிந்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்து கூத்தாநல்லூர் காவல்துறையினர் அவர் மீது மோசடி 420 & 406 உள்ளிட்ட இரண்டு பிரிவுகளின் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருவாரூர்: தங்க முலாம் பூசப்பட்ட  இரும்பு காப்பை நகைக் கடையில் விற்று விட்டு கம்போடியாவிற்கு தப்பிச் சென்ற இளைஞர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் பகுதியில் உள்ள தேவராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான நகை கடையில் நீடாமங்கலத்தைச் சேர்ந்த பிரகாஷ் (28) என்பவர் பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்த நிலையில் கடந்த 1 ஆம் தேதி மதியம் கூத்தாநல்லூர் அருகில் உள்ள பாண்டுக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த விஜய் (32) என்பவர் தன்னிடம் உள்ள நான்கு சவரன் தங்க காப்பை விற்க வேண்டுமென வந்துள்ளார்.

இதனையடுத்து பிரகாஷ் விஜய் கொண்டு வந்திருந்த காப்பை சோதனை செய்து விட்டு, ஆதார் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களின் நகல்களை பெற்றுக் கொண்டு அவருக்கு 3 லட்சத்து 35 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்துள்ளார். இதனையடுத்து பிரகாஷ் பத்து நாட்கள் கழித்து இந்த நகையை உருக்கிய போது அது முழுவதுமாக இரும்பு காப்பு என தெரிய வந்தது. 

இதனையடுத்து கடையில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து கூத்தாநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் பிரகாஷ் இது குறித்து புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்ட போது விஜய் தங்க முலாம் பூசிய இரும்பு காப்பை விற்பனை செய்ததும், விற்பனை செய்த ஒரு வாரத்தில் அவர் கம்போடியா நாட்டிற்கு சென்றதும் தெரிய வந்தது. 

கம்போடியாவில் ஏற்கனவே விஜய்யின் சகோதரர் பணிபுரிந்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்து கூத்தாநல்லூர் காவல்துறையினர் அவர் மீது மோசடி 420 & 406 உள்ளிட்ட இரண்டு பிரிவுகளின் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD PLATED IRON BRACELET SOLD
தங்க காப்பில் மோசடி
இளைஞர் மீது வழக்கு பதிவு
THIRUVARUR GOLD ISSUES
GOLD PLATED IRON BRACELET SOLD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மணிமுத்தாறு அருவி

வெளுத்து வாங்கும் மழை: மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்க தடை!

November 24, 2025 at 4:12 PM IST
தண்ணீர் தேங்கிய நிலத்தில் இறங்கி அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்த விவசாயிகள்

கனமழை காரணமாக இடுப்பளவு நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் - விவசாயிகள் வேதனை!

November 24, 2025 at 3:59 PM IST
தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை

கனமழை எதிரொலி: தஞ்சாவூர் மாவட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை!

November 24, 2025 at 3:37 PM IST
தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி

“Walk For Children” தேசிய குழந்தைகள் தின விழிப்புணர்வு பேரணி!

November 24, 2025 at 2:05 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.