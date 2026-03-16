கிரிவலத்திற்கு இலவச 'குளுகுளு' பேருந்துகள் - THIRUVANNAMALAI ANNAMALAIYAR TEMPLE

அண்ணாமலையார் கோயிலில் கிரிவலம் செய்ய இலவச ஏசி பேருந்து சேவை தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 4:30 PM IST

திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் கிரிவலம் செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக ஐந்து குளிரூட்டப்பட்ட இலவச பேருந்து சேவையை சட்டமன்ற துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி துவக்கி வைத்தார்.

பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தி தரும் திருத்தலமாக விளங்குகிறது திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில். இங்கு 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட கிரிவலப் பாதை உள்ளது. ஒவ்வொரு மாதமும் பௌர்ணமி தினத்தில் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் முன்பாக வணங்கி லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவல பாதையில் வலம் வருவர். 

இந்த நிலையில், தற்போது கோடை வெயில் ஆரம்பித்துள்ள நிலையில், பக்தர்களின் வசதிக்காக, கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் நான்கு ஏசி பேருந்துகள் தலா 38 லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலும், தனியார் நிறுவனம் மூலம் ஒரு ஏசி பேருந்தும் வாங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பேருந்துகளின் இலவச சேவையை கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சட்டமன்ற துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி தொடங்கி வைத்தார். இந்தப் பேருந்துகள் புதிய பேருந்து நிலையம், மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து அண்ணாமலையார் கோயில் மற்றும் கோயில் முதல் கிரிவலம் வழியாகச் சென்று மீண்டும் அண்ணாமலையார் கோயில் சென்றடையும். மேலும் தினமும் காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை இந்த பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்றும் திருக்கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

