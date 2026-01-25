மின்கம்பத்தில் மோதி கவிழ்ந்த சிலிண்டர் லாரி - சிவகங்கை அருகே பெரும் விபத்து - SIVAGANGAI GAS LORRY ACCIDENT
Published : January 25, 2026 at 3:45 PM IST
சிவகங்கை: 200க்கும் மேற்பட்ட சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை ஏற்றிச்சென்ற லாரி கட்டுப்பாட்டை இழந்து மின்கம்பத்தில் மோதி கவிழ்ந்தது. மின்கம்பிகள் அறுந்து விழுந்த நிலையிலும், சிலிண்டர்களில் கசிவு ஏற்படாததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி அருகே தனியாருக்குச் சொந்தமான எல்.பி.ஜி (LPG) கேஸ் நிரப்பும் ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இன்று அதிகாலை 4 மணியளவில், அங்கிருந்து சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களை ஏற்றிக்கொண்டு லாரி ஒன்று பொன்னமராவதி நோக்கிப் புறப்பட்டது. இந்த லாரியை சேவுகமூர்த்தி என்பவர் ஓட்டி வந்துள்ளார்.
சிவகங்கை அருகேயுள்ள ஊத்திகுளம் கிராமம் வழியாகச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி தாறுமாறாக ஓடி, சாலையோரம் இருந்த மின்கம்பத்தின்மீது பலமாக மோதி அருகிலிருந்த பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது.
லாரி மோதிய வேகத்தில் மின் கம்பம் சாய்ந்து, மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்தன. இதனால் அப்பகுதியில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. லாரி விபத்துக்குள்ளானதை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் விரைந்து செயல்பட்டு உள்ளே சிக்கியிருந்த ஓட்டுநர் சேவுகமூர்த்தியை மீட்டு, சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து தீயணைப்புத் துறையினருக்கும், காவல் துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், பாதுகாப்பு கருதி அப்பகுதியில் இருந்த பொதுமக்களை அப்புறப்படுத்தினர். தீயணைப்புத் துறையினர் விபத்துக்குள்ளான லாரியிலிருந்து சிலிண்டர்களைப் பாதுகாப்பாக மீட்டு, மாற்று லாரியில் ஏற்றும் பணியில் துரிதமாக ஈடுபட்டனர். மின்கம்பிகள் அறுந்த நிலையிலும் சிலிண்டர்களிலிருந்து வாயு கசியாததால் உயிர்ச்சேதமும் பொருட்சேதமும் தவிர்க்கப்பட்டது.
