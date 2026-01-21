கொடைக்கானலில் மீண்டும் தொடங்கிய உறைபனி - FROST HAS RESUMED IN KODAIKANAL
Published : January 21, 2026 at 1:52 PM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் சுற்று வட்டாரங்களில் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் உறைபனி தொடங்கியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கடந்த 10 தினங்களுக்கு மேலாக பல்வேறு வகையான காலநிலைகள் நிலவி வந்தன. குறிப்பாக அதிகாலை வேளையில் வெயிலின் தாக்கமும், பிற்பகலில் பனிமூட்டம் மற்றும் சாரலும் நிலவி வந்தன. இந்த நிலையில் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கொடைக்கானலில் உறைபனி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியிட்ட நிலையில் நேற்று பகலில் வெயிலின் தாக்கம் திடீரென அதிகரித்தே காணப்பட்டது.
தொடர்ந்து மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடும் குளிரும் நிலவி வந்தது. இதன் காரணமாக தற்போது கொடைக்கானல் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உறைபனி காணப்படுகிறது. இந்த உறைபனி புல்வெளிகள் மீது வெள்ளைக்கம்பளம் விரித்தது போல் காட்சியளித்தது.
வெகு நாட்களுக்குப் பிறகு காணப்பட்ட உறைபனியை அப்பகுதிக்கு வந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் கண்டு ரசித்து சென்றனர். மேலும் உறைபனி காரணமாக கடும் குளிர் நிலவி வருவதால் உள்ளூர் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை சற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
