ETV Bharat / Videos

கொடைக்கானலில் மீண்டும் தொடங்கிய உறைபனி - FROST HAS RESUMED IN KODAIKANAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கொடைக்கானலில் மீண்டும் தொடங்கிய உறைபனி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 1:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் சுற்று வட்டாரங்களில் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் உறைபனி தொடங்கியுள்ளது. 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கடந்த 10 தினங்களுக்கு மேலாக பல்வேறு வகையான காலநிலைகள் நிலவி வந்தன. குறிப்பாக அதிகாலை வேளையில் வெயிலின் தாக்கமும், பிற்பகலில் பனிமூட்டம் மற்றும் சாரலும் நிலவி வந்தன. இந்த நிலையில் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கொடைக்கானலில் உறைபனி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியிட்ட நிலையில் நேற்று பகலில் வெயிலின் தாக்கம் திடீரென அதிகரித்தே காணப்பட்டது.

தொடர்ந்து மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடும் குளிரும் நிலவி வந்தது. இதன் காரணமாக தற்போது கொடைக்கானல் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உறைபனி காணப்படுகிறது. இந்த உறைபனி புல்வெளிகள் மீது வெள்ளைக்கம்பளம் விரித்தது போல் காட்சியளித்தது. 

வெகு நாட்களுக்குப் பிறகு காணப்பட்ட உறைபனியை அப்பகுதிக்கு வந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் கண்டு ரசித்து சென்றனர். மேலும் உறைபனி காரணமாக கடும் குளிர் நிலவி வருவதால் உள்ளூர் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை சற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் சுற்று வட்டாரங்களில் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் உறைபனி தொடங்கியுள்ளது. 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கடந்த 10 தினங்களுக்கு மேலாக பல்வேறு வகையான காலநிலைகள் நிலவி வந்தன. குறிப்பாக அதிகாலை வேளையில் வெயிலின் தாக்கமும், பிற்பகலில் பனிமூட்டம் மற்றும் சாரலும் நிலவி வந்தன. இந்த நிலையில் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கொடைக்கானலில் உறைபனி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியிட்ட நிலையில் நேற்று பகலில் வெயிலின் தாக்கம் திடீரென அதிகரித்தே காணப்பட்டது.

தொடர்ந்து மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடும் குளிரும் நிலவி வந்தது. இதன் காரணமாக தற்போது கொடைக்கானல் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உறைபனி காணப்படுகிறது. இந்த உறைபனி புல்வெளிகள் மீது வெள்ளைக்கம்பளம் விரித்தது போல் காட்சியளித்தது. 

வெகு நாட்களுக்குப் பிறகு காணப்பட்ட உறைபனியை அப்பகுதிக்கு வந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் கண்டு ரசித்து சென்றனர். மேலும் உறைபனி காரணமாக கடும் குளிர் நிலவி வருவதால் உள்ளூர் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை சற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

FROST AROUND KODAIKANAL
KODAIKANAL FOG AND MIST
கொடைக்கானலில் உறைப்பனி
கொடைக்கானலில் கடும் குளிர்
FROST HAS RESUMED IN KODAIKANAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கஞ்சா செடி வளர்ந்திருந்த பகுதியில் போலீசார் விசாரித்த காட்சி

கொலை நடந்த ஒண்டிக்குப்பம் பகுதியில் கஞ்சா செடி... எடுத்துச் சென்ற போலீசார்!

January 20, 2026 at 8:26 PM IST
மறியலில் ஈடுபட்ட சத்துணவு ஊழியர்களை கைது செய்த போலீசார்

சத்துணவு ஊழியர்களை கைது செய்த போலீசார்

January 20, 2026 at 5:51 PM IST
திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த சுற்றுலா வேன்

திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த சுற்றுலா வேன்

January 20, 2026 at 5:32 PM IST
குன்னூரில் ராணுவ வீரர்கள் பைக்கில் விழிப்புணர்வு பயணம்

ராணுவ வீரர்கள் பைக் விழிப்புணர்வு பயணம்

January 20, 2026 at 4:03 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.