விளையாட்டு விடுதி மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து
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Published : October 9, 2026 at 5:39 PM IST
தேனி: விளையாட்டு மேம்பாட்டு விடுதி மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று இலவச அரசு பேருந்து வசதி செய்து தரப்பட்டது.
தேனியில் உள்ள விளையாட்டு மேம்பாட்டு மாணவர்கள் விடுதியில் பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த சுமார் 80-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தங்கி தங்களது விளையாட்டு பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தேனி அரசு பள்ளியில் 6-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயின்று வரும் இவர்கள், விடுதியில் இருந்து பள்ளிக்கு செல்வதற்கு பேருந்து வசதி இல்லாததால் தனியார் மினி பேருந்துகளில் தங்கள் செந்த பணம் கொடுத்தும், மாலை நேரங்களில் ஒரு சில மாணவர்கள் லிப்ட் கேட்டும் சென்று வந்தனர்.
இந்த நிலையில் பள்ளிக்கு செல்வதற்கு பேருந்திற்கு பணம் கட்ட முடியாமல் சிரமம் ஏற்படுவதாகவும், தங்களுக்கென்று அரசுப் பேருந்து இயக்க வேண்டும் என தேனி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விளையாட்டு விடுதி மாணவர்கள் கடந்த பல மாதங்களுக்கு முன்பு கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில் மாணவர்களின் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு இன்று முதல் அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்டது. இதனை தேனி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜகுமார் கொடி அசைத்து துவக்கி வைத்தார். கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டதால் மகிழ்ச்சியுடன் மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் சென்றனர்.
தேனி: விளையாட்டு மேம்பாட்டு விடுதி மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று இலவச அரசு பேருந்து வசதி செய்து தரப்பட்டது.
தேனியில் உள்ள விளையாட்டு மேம்பாட்டு மாணவர்கள் விடுதியில் பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த சுமார் 80-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தங்கி தங்களது விளையாட்டு பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தேனி அரசு பள்ளியில் 6-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயின்று வரும் இவர்கள், விடுதியில் இருந்து பள்ளிக்கு செல்வதற்கு பேருந்து வசதி இல்லாததால் தனியார் மினி பேருந்துகளில் தங்கள் செந்த பணம் கொடுத்தும், மாலை நேரங்களில் ஒரு சில மாணவர்கள் லிப்ட் கேட்டும் சென்று வந்தனர்.
இந்த நிலையில் பள்ளிக்கு செல்வதற்கு பேருந்திற்கு பணம் கட்ட முடியாமல் சிரமம் ஏற்படுவதாகவும், தங்களுக்கென்று அரசுப் பேருந்து இயக்க வேண்டும் என தேனி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விளையாட்டு விடுதி மாணவர்கள் கடந்த பல மாதங்களுக்கு முன்பு கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில் மாணவர்களின் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு இன்று முதல் அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்டது. இதனை தேனி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜகுமார் கொடி அசைத்து துவக்கி வைத்தார். கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டதால் மகிழ்ச்சியுடன் மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் சென்றனர்.