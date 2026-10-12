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40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் சந்தித்த முன்னாள் அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள்

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40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பள்ளியில் கூடிய முன்னாள் அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 12, 2026 at 1:06 PM IST

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அரியலூர்:  அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள செந்துறை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு படித்த மாணவ மாணவிகள் 'பிரிந்தோம் - சந்திப்போம்' என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் ஒன்றிணைந்து பள்ளியில் சந்தித்து கொண்டனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்கள் 1978 முதல் 1985 ஆம் ஆண்டு வரை பயின்ற மாணவர்களாகும். பல்வேறு ஊர்களில் இருந்தும் முன்னாள் மாணவர்கள் வருகை தந்தனர். தங்களுக்கு பாடம் நடத்திய ஆசிரியர்களை கண்டதும் வாசலிலேயே காலில் விழுந்து வணங்கி, அவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதையும் செலுத்தினர்.

தங்களுக்கு நல்வழி காட்டிய ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியைகளை பள்ளிக்குள் ஒன்றிணைந்து அழைத்து வந்ததுடன், வகுப்பறைக்குள் அமர்ந்து மாணவர்களாகவும் மாறினர். ஆசிரியரை வருகை பதிவேடு எடுக்கச் சொல்லிய மாணவர்கள், உள்ளேன் ஐயா சொல்லிய காட்சிகள், அங்கிருந்த அனைவரையுமே மீண்டும் பழைய நாட்களுக்கு கொண்டு சென்றது. 

ஆண்டுகள் எத்தனை கடந்தாலும், பள்ளி மாணவப் பருவத்தை கடந்து கல்லூரி, அலுவலகம், மணவாழ்க்கை என தற்போது ஓய்வு பெறும் வயதில் உள்ள பலரும், கவலைகளை மறந்து தங்கள் பள்ளி நண்பர்களுடன் கூடிப்பேசி பள்ளி வளாகத்தில் சுற்றி வந்து பின்னர் குழு புகைப்படமும் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

அரியலூர்:  அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள செந்துறை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு படித்த மாணவ மாணவிகள் 'பிரிந்தோம் - சந்திப்போம்' என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் ஒன்றிணைந்து பள்ளியில் சந்தித்து கொண்டனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்கள் 1978 முதல் 1985 ஆம் ஆண்டு வரை பயின்ற மாணவர்களாகும். பல்வேறு ஊர்களில் இருந்தும் முன்னாள் மாணவர்கள் வருகை தந்தனர். தங்களுக்கு பாடம் நடத்திய ஆசிரியர்களை கண்டதும் வாசலிலேயே காலில் விழுந்து வணங்கி, அவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதையும் செலுத்தினர்.

தங்களுக்கு நல்வழி காட்டிய ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியைகளை பள்ளிக்குள் ஒன்றிணைந்து அழைத்து வந்ததுடன், வகுப்பறைக்குள் அமர்ந்து மாணவர்களாகவும் மாறினர். ஆசிரியரை வருகை பதிவேடு எடுக்கச் சொல்லிய மாணவர்கள், உள்ளேன் ஐயா சொல்லிய காட்சிகள், அங்கிருந்த அனைவரையுமே மீண்டும் பழைய நாட்களுக்கு கொண்டு சென்றது. 

ஆண்டுகள் எத்தனை கடந்தாலும், பள்ளி மாணவப் பருவத்தை கடந்து கல்லூரி, அலுவலகம், மணவாழ்க்கை என தற்போது ஓய்வு பெறும் வயதில் உள்ள பலரும், கவலைகளை மறந்து தங்கள் பள்ளி நண்பர்களுடன் கூடிப்பேசி பள்ளி வளாகத்தில் சுற்றி வந்து பின்னர் குழு புகைப்படமும் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

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TAGGED:

செந்துறை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி
ARIYALUR DISTRICT
FRIENDSHIP
STUDENTS REUNION
பள்ளியில் முன்னால் மாணவர் சந்திப்பு

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