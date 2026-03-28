வணக்கம் வைப்பது எப்படி? - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

த.மா.கா வேட்பாளருக்கு கிளாஸ் எடுத்த அதிமுக முன்னாள் எம்.பி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 4:17 PM IST

தஞ்சாவூர்: த.மா.கா வேட்பாளர் எம்.கே.ஆர். அசோக்குமாருக்கு எப்படி கை கூப்பி வணக்கம் தெரிவிக்க வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் எம்.பி ஆர்.கே. பாரதிமோகன் கற்றுக் கொடுத்தார்.

வரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில், கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து கும்பகோணம் தொகுதி வேட்பாளராக எம்.கே.ஆர். அசோக்குமார் நேற்று கட்சி தலைவர் ஜி.கே.வாசனால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டார்.

இன்று தமாகா வேட்பாளர் எம்.கே.ஆர். அசோக்குமார், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தஞ்சாவூர் கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் பி.எஸ்.சங்கர், பாஜக தஞ்சாவூர் வடக்கு மாவட்ட தலைவர் தங்க கென்னடி, அதிமுக தஞ்சாவூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர்.கே பாரதிமோகன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி மற்றும் தமாகா நிர்வாகிகளுடன் கும்பகோணம் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் பகுதியில் உள்ள மகாத்மா காந்தி, ஜவஹர்லால் நேரு, ஜி.கே மூப்பனார் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களின் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் அங்கிருந்தே வேட்பாளர் எம்.கே.ஆர் அசோக்குமார், தாமரை சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு தனது பிரச்சார பயணத்தை தொடங்கினார். முன்னதாக, புதிய வேட்பாளராக களம் காணும் தமாகாவின் எம்கேஆர் அசோக்குமாருக்கு, அதிமுக தஞ்சாவூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் மயிலாடுதுறை தொகுதி எம்.பி.யுமான ஆர்கே பாரதிமோகன், பொது மக்களிடம் வாக்கு கேட்கும் போது, எப்படி கை கூப்பி வணக்கம் தெரிவிக்க வேண்டும் என கற்றுக் கொடுத்தார்.

தஞ்சாவூர்: த.மா.கா வேட்பாளர் எம்.கே.ஆர். அசோக்குமாருக்கு எப்படி கை கூப்பி வணக்கம் தெரிவிக்க வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் எம்.பி ஆர்.கே. பாரதிமோகன் கற்றுக் கொடுத்தார்.

வரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில், கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து கும்பகோணம் தொகுதி வேட்பாளராக எம்.கே.ஆர். அசோக்குமார் நேற்று கட்சி தலைவர் ஜி.கே.வாசனால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டார்.

இன்று தமாகா வேட்பாளர் எம்.கே.ஆர். அசோக்குமார், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தஞ்சாவூர் கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் பி.எஸ்.சங்கர், பாஜக தஞ்சாவூர் வடக்கு மாவட்ட தலைவர் தங்க கென்னடி, அதிமுக தஞ்சாவூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர்.கே பாரதிமோகன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி மற்றும் தமாகா நிர்வாகிகளுடன் கும்பகோணம் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் பகுதியில் உள்ள மகாத்மா காந்தி, ஜவஹர்லால் நேரு, ஜி.கே மூப்பனார் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களின் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் அங்கிருந்தே வேட்பாளர் எம்.கே.ஆர் அசோக்குமார், தாமரை சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு தனது பிரச்சார பயணத்தை தொடங்கினார். முன்னதாக, புதிய வேட்பாளராக களம் காணும் தமாகாவின் எம்கேஆர் அசோக்குமாருக்கு, அதிமுக தஞ்சாவூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் மயிலாடுதுறை தொகுதி எம்.பி.யுமான ஆர்கே பாரதிமோகன், பொது மக்களிடம் வாக்கு கேட்கும் போது, எப்படி கை கூப்பி வணக்கம் தெரிவிக்க வேண்டும் என கற்றுக் கொடுத்தார்.

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஆழ்கடலில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய காட்சி

ஆழ்கடலில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு

March 28, 2026 at 1:34 PM IST
கும்பகோணத்தில் அதிமுகவினர் ஒட்டிய போஸ்டரால் பரபரப்பு

’கும்பகோணத்தை இலை ஆள வேண்டும்’ - போஸ்டரால் பரபரப்பு

March 27, 2026 at 11:02 PM IST
200 லிட்டர் தண்ணீர் தொட்டியில் டீசல் நிரப்பிய நபர்

தண்ணீர் தொட்டியில் டீசல் - வீடியோ வைரல்

March 27, 2026 at 8:51 PM IST
காட்பாடியில் இருசக்கர வாகனம் திருட்டு

3 நிமிடங்களுக்குள் வாகனம் திருட்டு

March 26, 2026 at 4:28 PM IST

