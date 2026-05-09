ETV Bharat / Videos

வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் கட்டாயம் - VALPARAI EPASS PERMIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் கட்டாயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 9, 2026 at 2:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: நீதிமன்ற உத்தரவுபடி, வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் இல்லாத வாகனங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் அவதிப்பட்டனர். 

பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆழியார் பூங்கா மற்றும் வால்பாறைக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். ஊட்டி, கொடைக்கானல் பிறகு நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், வால்பாறைக்கு செல்ல ஆழியார் சோதனைச் சாவடியில் தினசரி குறிப்பிட்ட வண்டிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வால்பாறை வருகின்றனர். சனி, ஞாயிறு விடுமுறை நாட்களில் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் தமிழ்நாடு கேரளா மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து வால்பாறை வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று காலை 6 மணி முதல் இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் 500 மட்டுமே இ-பாஸ் மூலம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

ஏராளமான சுற்றுலா வாகனங்கள் சோதனைச் சாவடியில் அருகே வரிசையில் நின்றதால், இ-பாஸ் வாங்கியவர்களுக்கு மட்டுமே வால்பாறைக்கு அனுமதி என வனத்துறையினர் கூறி திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் வனத் துறையினர் கூறுகையில், நீதிமன்ற உத்தரவின் படி கடந்த சில மாதங்களாக வால்பாறைக்கு இ-பாஸ் வைத்துள்ளவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் என தெரிவித்தனர்.

கோயம்புத்தூர்: நீதிமன்ற உத்தரவுபடி, வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் இல்லாத வாகனங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் அவதிப்பட்டனர். 

பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆழியார் பூங்கா மற்றும் வால்பாறைக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். ஊட்டி, கொடைக்கானல் பிறகு நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், வால்பாறைக்கு செல்ல ஆழியார் சோதனைச் சாவடியில் தினசரி குறிப்பிட்ட வண்டிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வால்பாறை வருகின்றனர். சனி, ஞாயிறு விடுமுறை நாட்களில் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் தமிழ்நாடு கேரளா மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து வால்பாறை வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று காலை 6 மணி முதல் இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் 500 மட்டுமே இ-பாஸ் மூலம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

ஏராளமான சுற்றுலா வாகனங்கள் சோதனைச் சாவடியில் அருகே வரிசையில் நின்றதால், இ-பாஸ் வாங்கியவர்களுக்கு மட்டுமே வால்பாறைக்கு அனுமதி என வனத்துறையினர் கூறி திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் வனத் துறையினர் கூறுகையில், நீதிமன்ற உத்தரவின் படி கடந்த சில மாதங்களாக வால்பாறைக்கு இ-பாஸ் வைத்துள்ளவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் என தெரிவித்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

வால்பாறை செல்ல இ பாஸ் கட்டாயம்
VALPARAI
VALPARAI TOURIST ISSUE
COIMBATORE
VALPARAI EPASS PERMIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ராமேஸ்வரத்தில் பலத்த காற்றால் வேரோடு சாய்ந்த 200 வருட அரசமரம்

பலத்த காற்றால் வேரோடு சாய்ந்த 200 ஆண்டுகள் மரம்

May 9, 2026 at 10:50 AM IST
குலதெய்வம் கோயிலில் நடிகர் சூர்யா சாமி தரிசனம்

குலதெய்வம் கோயிலில் நடிகர் சூர்யா சாமி தரிசனம்

May 7, 2026 at 5:42 PM IST
த.வெ.க. தலைவர் விஜயை ஆட்சி அமைக்க வேண்டும்: முதியவர் சாலைமறியல்

விஜய்-க்காக சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 84 வயது முதியவர்

May 7, 2026 at 3:00 PM IST
தவெக எம்எல்ஏ விஜய் சரவணன்

மதுபாட்டிலுடன் நடனமாடும் தவெக எம்எல்ஏ; திமுகவின் வேலை என்கிறார்

May 6, 2026 at 9:10 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.