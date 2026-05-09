வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் கட்டாயம் - VALPARAI EPASS PERMIT
Published : May 9, 2026 at 2:43 PM IST
கோயம்புத்தூர்: நீதிமன்ற உத்தரவுபடி, வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் இல்லாத வாகனங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் அவதிப்பட்டனர்.
பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆழியார் பூங்கா மற்றும் வால்பாறைக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். ஊட்டி, கொடைக்கானல் பிறகு நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், வால்பாறைக்கு செல்ல ஆழியார் சோதனைச் சாவடியில் தினசரி குறிப்பிட்ட வண்டிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
தற்போது கோடை விடுமுறை என்பதால் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வால்பாறை வருகின்றனர். சனி, ஞாயிறு விடுமுறை நாட்களில் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் தமிழ்நாடு கேரளா மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து வால்பாறை வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று காலை 6 மணி முதல் இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் 500 மட்டுமே இ-பாஸ் மூலம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
ஏராளமான சுற்றுலா வாகனங்கள் சோதனைச் சாவடியில் அருகே வரிசையில் நின்றதால், இ-பாஸ் வாங்கியவர்களுக்கு மட்டுமே வால்பாறைக்கு அனுமதி என வனத்துறையினர் கூறி திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் வனத் துறையினர் கூறுகையில், நீதிமன்ற உத்தரவின் படி கடந்த சில மாதங்களாக வால்பாறைக்கு இ-பாஸ் வைத்துள்ளவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் என தெரிவித்தனர்.
