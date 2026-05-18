ETV Bharat / Videos

கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க வனத்துறை அனுமதி - KUMBAKKARAI FALLS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க வனத்துறை அனுமதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 18, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: கும்பக்கரை அருவியில் நீர்வரத்து சீரானதை அடுத்து சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க வனத்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது.

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே கும்பக்கரை அருவி அமைந்துள்ளது. இந்த அருவியில் குளிப்பதற்காக பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். இந்த நிலையில் அருவியின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த 30 நாட்களாக நீர் வரத்து முற்றிலும் இல்லாத இருந்துள்ளது. மேலும்,  அருவி பகுதியில் நீரின்றி வறண்டு காணப்பட்டதால் வன விலங்குகள் நீர் தேவைக்காக அருவி பகுதிக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது என்பதால் சுற்றுலா பயணிகள் பாதுகாப்பு கருதி குளிக்கவும் அருவிக்கு செல்லவும் வனத்துறையினர் தடை விதித்தனர்.

இந்த நிலையில் நேற்று அருவியின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளான வெள்ள கெவி, வட்டக்கானல், பாம்பார்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த கன மழையால் அருவிக்கு நீர் வரத்து துவங்கியுள்ளது. எனவே கும்பக்கரை அருவிக்கு நீர்வரத்து துவங்கியதை தொடர்ந்து சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதிப்பதாக வனத்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளனர். இதனால் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கும்பக்கரை அருவியின் பகுதியில் நீர்வரத்து வர தொடங்கியதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தேனி: கும்பக்கரை அருவியில் நீர்வரத்து சீரானதை அடுத்து சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க வனத்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது.

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே கும்பக்கரை அருவி அமைந்துள்ளது. இந்த அருவியில் குளிப்பதற்காக பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். இந்த நிலையில் அருவியின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த 30 நாட்களாக நீர் வரத்து முற்றிலும் இல்லாத இருந்துள்ளது. மேலும்,  அருவி பகுதியில் நீரின்றி வறண்டு காணப்பட்டதால் வன விலங்குகள் நீர் தேவைக்காக அருவி பகுதிக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது என்பதால் சுற்றுலா பயணிகள் பாதுகாப்பு கருதி குளிக்கவும் அருவிக்கு செல்லவும் வனத்துறையினர் தடை விதித்தனர்.

இந்த நிலையில் நேற்று அருவியின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளான வெள்ள கெவி, வட்டக்கானல், பாம்பார்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த கன மழையால் அருவிக்கு நீர் வரத்து துவங்கியுள்ளது. எனவே கும்பக்கரை அருவிக்கு நீர்வரத்து துவங்கியதை தொடர்ந்து சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதிப்பதாக வனத்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளனர். இதனால் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கும்பக்கரை அருவியின் பகுதியில் நீர்வரத்து வர தொடங்கியதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தேனி
கும்பக்கரை அருவி
KUMBAKKARAI FALLS
FOREST DEPARTMENT
KUMBAKKARAI FALLS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தகராறு செய்த இளைஞர்

மதுபோதையில் அரசு பேருந்தை மறித்து தகராறு செய்த இளைஞர்

May 17, 2026 at 10:10 AM IST
மனைவியின் உயிரை காக்க ‘முதல்வர் விஜய்’ உதவியை நாடும் நடிகர் முத்துக்காளை

மனைவியின் உயிரை காக்க ‘முதல்வர் விஜய்’ உதவியை நாடும் நடிகர் முத்துக்காளை

May 16, 2026 at 11:00 AM IST
பேரிஜம் ஏரி பகுதியில் உலா வந்த புலி குட்டிகள்

பேரிஜம் ஏரி பகுதியில் உலா வந்த புலி குட்டிகள்

May 16, 2026 at 11:00 AM IST
வானை முட்டும் அளவிற்கு உயர்ந்த கரும்புகை

சென்னையில் பிரபல ஐடி நிறுவனத்தில் பயங்கர தீ விபத்து

May 15, 2026 at 5:26 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.