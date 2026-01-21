படையெடுத்து வரும் இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள் - PINK STARLINGS IN PERUNGULAM
Published : January 21, 2026 at 5:38 PM IST
தூத்துக்குடி: ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள பெருங்குளம் பகுதிக்கு இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள் படையெடுத்து வந்து கொண்டிருப்பது காண்போர் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கின்றன.
ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள சிவகளையில் செல்லும் சாலையில் உள்ளது பெருங்குளம். இந்த குளத்தில் தற்போது தண்ணீர் உள்ள நிலையில் அதன் நடுப் பகுதியில் அதிக அளவில் மரங்கள் உள்ளன.
இந்த பெருங்குளம் பகுதியில் தற்போது ஆயிரக்கணக்கான இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள் வானத்தில் வட்டமிடுகின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் மாலை 5 மணிக்கு மேல் பெருங்குளத்தில் உள்ள கருவேல மரங்களில் வந்து இந்த இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள் தங்குகின்றன. இந்த இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள் கிழக்கு ஐரோப்பா மற்றும் வடமேற்கு ஆசியாவைச் சேர்ந்தவை என தெரிய வந்துள்ளது. தாமிரபரணி ஆற்றிலிருந்து நீர் பெறும் பெருங்குளம் தற்போது பறவைகளின் முக்கிய தங்குமிடமாக உருவெடுத்துள்ளது.
சமூக வனவியல் திட்டத்தின் கீழ் நடப்பட்ட கருவேல மரங்கள் இந்தப் பறவைகளுக்கு வாழ்விடங்களாக மாறியுள்ளன. மேலும் இயற்கை ஆர்வலர்கள் அவற்றை பாதுகாக்க மாவட்ட நிர்வாகத்தை வலியுறுத்தியுள்ளனர். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து கொண்டிருப்பதாக கூறும் இயற்கை ஆர்வலர்கள், மாலை நேரங்களில் வரும் பறவைகளைப் பார்க்க ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகளும் வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
