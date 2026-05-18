ஊட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி இன்று தொடக்கம் - OOTY BOTANICAL GARDEN

ஊட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி இன்று தொடக்கம்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 18, 2026 at 7:20 PM IST

நீலகிரி: உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் 128-வது மலர் கண்காட்சி இன்று துவங்கியது.

நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் சர்வதேச சுற்றுலாத்தலமான உதகைக்கு ஆண்டுதோறும் 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர். அதில் சுமார் 10 லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் ஏப்ரல், மே மாத கோடை சீசனுக்கு வருகின்றனர். கோடை சீசனுக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விப்பதற்காக கோடை விழா நடத்தப்படுகிறது. இந்த நிலையில் உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் இந்த ஆண்டுக்கான 128-வது மலர் கண்காட்சி இன்று துவங்கி உள்ளது. மேலும் வருகிற 28-ந் தேதி வரை 11 நாட்கள் நடைபெறுகிறது.

இந்த மலர்கண்காட்சிக்காக மே-18 உள்ளூர் விடுமுறையும் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த கோடை சீசனுக்காக, தாவரவியல் பூங்காவில் 275 ரகங்களை சேர்ந்த 10 லட்சம் மலர் செடிகள் நடவு செய்யப்பட்டது. அந்த செடிகளில் மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன. மேலும் 50 ஆயிரம் பூந்தொட்டிகளில் நடவு செய்த பல்வேறு ரக செடிகளில் பல வண்ணங்களில் மலர்கள் பூத்து குலுங்குகிறது.  

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை ஆகிய ஐவகை நிலங்களின் பெருமையை விளக்கும் வகையில் அலங்காரங்கள் செய்யப்படுகிறது. இதேபோல் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம், மாமல்லபுரம் கடற்கரை, கோவில் அலங்காரம் உள்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட அலங்காரங்கள் இடம்பெறுகிறது. இதற்கான பணிகளில் தோட்டக் கலைத் துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

