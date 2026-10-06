கோவையில் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கியவர் பத்திரமாக மீட்பு
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Published : October 6, 2026 at 12:43 PM IST
கோவை: நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் நேற்று மாலை பெய்த கனமழையால் புதுப்பாளையம் தடுப்பணையில் வெள்ளம் நிரம்பி அங்கிருந்த ரயில்வே மேம்பாலத்தின் கிழ் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனிடையே அவ்வழியாக இரு சக்கர வாகனத்தை கடக்க முயன்ற நபர் வெள்ளத்தில் சிக்கினார். அவரை அருகில் இருந்தவர்கள் பத்திரமாக மீட்டனர்.
தமிழகத்தில் வெயில் வாட்டி வந்த, நிலையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, கோவை மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் நேற்று மாலை கனமழை பெய்தது. இதனால் அப்பகுதிகளில் வெயில் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது.
குறிப்பாக, புறநகர் பகுதிகளான துடியலூர், பெரியநாயக்கன்பாளையம், நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம், கவுண்டம்பாளையம், ஜி என் மில்ஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 1 மணி நேரமும், ஆனைகட்டி, மாங்கரை, வடவள்ளி பகுதிகளில் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாகவும் கனமழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இது குறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக ஆனைகட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடுமையான வெயில் வாட்டி வந்தது. அனைத்து நீர்நிலைகளும் வற்று போனதால் விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. தற்போது பெய்த இந்த மழை லேசான ஆறுதலை தந்துள்ளது, நீர்நிலைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து இல்லை என்றாலும் மண் ஓரளவு குளிர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இதேபோன்று மழை பெய்தால் மட்டுமே விவசாய பணிகளை துவங்க முடியும் எனவும் தெரிவித்தனர்.
கோவை: நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் நேற்று மாலை பெய்த கனமழையால் புதுப்பாளையம் தடுப்பணையில் வெள்ளம் நிரம்பி அங்கிருந்த ரயில்வே மேம்பாலத்தின் கிழ் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனிடையே அவ்வழியாக இரு சக்கர வாகனத்தை கடக்க முயன்ற நபர் வெள்ளத்தில் சிக்கினார். அவரை அருகில் இருந்தவர்கள் பத்திரமாக மீட்டனர்.
தமிழகத்தில் வெயில் வாட்டி வந்த, நிலையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, கோவை மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் நேற்று மாலை கனமழை பெய்தது. இதனால் அப்பகுதிகளில் வெயில் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது.
குறிப்பாக, புறநகர் பகுதிகளான துடியலூர், பெரியநாயக்கன்பாளையம், நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம், கவுண்டம்பாளையம், ஜி என் மில்ஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 1 மணி நேரமும், ஆனைகட்டி, மாங்கரை, வடவள்ளி பகுதிகளில் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாகவும் கனமழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இது குறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக ஆனைகட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடுமையான வெயில் வாட்டி வந்தது. அனைத்து நீர்நிலைகளும் வற்று போனதால் விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. தற்போது பெய்த இந்த மழை லேசான ஆறுதலை தந்துள்ளது, நீர்நிலைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து இல்லை என்றாலும் மண் ஓரளவு குளிர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இதேபோன்று மழை பெய்தால் மட்டுமே விவசாய பணிகளை துவங்க முடியும் எனவும் தெரிவித்தனர்.