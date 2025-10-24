பாலாற்றில் வெள்ளம்: தரைப்பாலத்தில் போக்குவரத்துக்கு தடை! - FLOODING IN KANCHIPURAM PALAR RIVER
Published : October 24, 2025 at 3:54 PM IST
காஞ்சிபுரம்: பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் வாலாஜாபாத் - அவலூர் தரைப்பாலத்தில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரத்தில் கடந்த ஒரு வார காலமாக தொடர்ந்து கன மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பாலாறு மற்றும் செய்யாறு ஆகிய ஆறுகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி வருகிறது. ஜவ்வாது மலை மற்றும் ஆந்திரா உள்ளிட்ட இடங்களில் பெய்த மழை காரணமாக பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத்தில் இருந்து அவலூர் செல்லும் தரைப்பாலம் முற்றிலுமாக வாகன போக்குவரத்துக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. வாலாஜாபாத் பாலாற்றில் 15,000 கன அடி நீர் செல்வதால் வாலாஜாபாத்தில் இருந்து அவலூர் மற்றும் அங்கம்பாக்கம், கம்பராஜபுரம், உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் பொதுமக்கள் மறுகரையில் தங்களது வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டு, நடந்து சென்று பாலாறு பாலத்தை கடந்து வருகின்றனர். இந்த பாலம் தடைபட்டிருப்பதால் வாகனங்களில் இந்த பாலத்தை கடக்க வேண்டுமென்றால், 30 கிலோமீட்டர் சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.
பாலத்தில் வாகனங்கள் செல்லாத வகையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதியில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்க 75 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் டெண்டர் விடப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
