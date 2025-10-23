ETV Bharat / Videos

ஈரோட்டில் பயங்கர வெள்ளம்: மக்கள் வெளியே வர முடியாமல் தவிப்பு - FLOOD IN KUTTAIYUR GORGE IN ERODE

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 23, 2025 at 4:35 PM IST

1 Min Read
ஈரோடு: கர்நாடகாவில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக குட்டையூர் பள்ளத்தில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி வருகிறது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது.

ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பர்கூர் தட்டக்கரை அருகே அமைந்துள்ளது குட்டையூர் கிராம். இங்கு சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. கர்நாடகாவுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள பகுதி என்பதால், இங்குள்ள மக்கள் தொழில் ரீதியாக கர்நாடாகவுக்கு அடிக்கடி சென்று வருவது வழக்கம். அவ்வாறு கர்நாடகாவுக்கு செல்பவர்கள், குட்டையூர் அருகில் இருக்கும் பள்ளம் பகுதி வழியாகத்தான் சென்று வர வேண்டும்.

இந்நிலையில், கர்நாடகாவில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக, குட்டையூர் பள்ளம் பகுதியில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி வருகிறது. இதனால் குட்டையூர் கிராம மக்கள் கர்நாடகாவுக்கும், கர்நாடகாவில் இருந்து குட்டையூருக்கும் செல்ல முடியாமல் சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் தவித்து வருகின்றனர். 

முன்னதாக, அந்தியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த பகுதியில் பாலம் அமைக்க ஆய்வு செய்த நிலையில், இதுவரையில் கட்டி தரப்படவில்லை என அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். பாலம் இருந்திருந்தால் எளிதாக நாங்கள் சென்று வந்திருக்க முடியும் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

