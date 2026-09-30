பரவசம் தூண்டும் பூநாரைகள்; வெள்ளை மணி உப்பு மேடுகளில் குவியும் கண்கொள்ளா காட்சி
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Published : September 30, 2026 at 2:44 PM IST
தூத்துக்குடி: கடற்கரை சாலைப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள உப்பளங்களில் தற்போது ஏராளமான பூநாரைகள் (Flamingos) குவிந்து காணப்படுகின்றன. இது குறிப்பாக, விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள கீழ வைப்பார் மற்றும் தூத்துக்குடி மாநகர் பகுதியான, கோவளம் கடற்கரை அருகே உள்ள உப்பளப் பகுதிகளில் ஆழம் குறைந்த நீர்ப்பரப்புகளில் கூட்டம் கூட்டமாக நிற்பது, அப்பகுதியின் இயற்கை அழகை அதிகரித்துள்ளது. உப்பளங்களில் தேங்கியுள்ள நீரின் அளவு குறைந்து வரும் நிலையில், அந்த ஆழம் குறைந்த நீர்ப்பரப்புகளில் சிறிய நீர்வாழ் உயிரினங்கள், பாசிகள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன. உணவு தேடி வரும் பறவைகள் நீண்ட நேரம் உப்பளங்களிலேயே தங்கி உணவு தேடி வருகின்றன. நீரில் தங்களது நீண்ட கால்களைப் பயன்படுத்தி நடந்து செல்லும் இந்த பூநாரைகள், வளைந்த அலகை நீருக்குள் செலுத்தி உணவுகளைத் தேடி உண்கின்றன. ஒரே பகுதியில் 100க்கணக்கான பூநாரைகள் ஒன்றாக திரண்டு நிற்பதும், நீர்ப்பரப்பில் அங்கும் இங்கும் நடமாடுவதும் காண்போரை வெகுவாக கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
தூத்துக்குடி: கடற்கரை சாலைப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள உப்பளங்களில் தற்போது ஏராளமான பூநாரைகள் (Flamingos) குவிந்து காணப்படுகின்றன. இது குறிப்பாக, விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள கீழ வைப்பார் மற்றும் தூத்துக்குடி மாநகர் பகுதியான, கோவளம் கடற்கரை அருகே உள்ள உப்பளப் பகுதிகளில் ஆழம் குறைந்த நீர்ப்பரப்புகளில் கூட்டம் கூட்டமாக நிற்பது, அப்பகுதியின் இயற்கை அழகை அதிகரித்துள்ளது. உப்பளங்களில் தேங்கியுள்ள நீரின் அளவு குறைந்து வரும் நிலையில், அந்த ஆழம் குறைந்த நீர்ப்பரப்புகளில் சிறிய நீர்வாழ் உயிரினங்கள், பாசிகள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன. உணவு தேடி வரும் பறவைகள் நீண்ட நேரம் உப்பளங்களிலேயே தங்கி உணவு தேடி வருகின்றன. நீரில் தங்களது நீண்ட கால்களைப் பயன்படுத்தி நடந்து செல்லும் இந்த பூநாரைகள், வளைந்த அலகை நீருக்குள் செலுத்தி உணவுகளைத் தேடி உண்கின்றன. ஒரே பகுதியில் 100க்கணக்கான பூநாரைகள் ஒன்றாக திரண்டு நிற்பதும், நீர்ப்பரப்பில் அங்கும் இங்கும் நடமாடுவதும் காண்போரை வெகுவாக கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது.