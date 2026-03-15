இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நேரலை காட்சிகள்! - ELECTION COMMISSION PRESSMEET LIVE

இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 15, 2026 at 4:01 PM IST

தமிழ்நாடு, கேரளம், புதுச்சேரி, அசாம், மேற்குவங்கம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்கள் சட்டப்பேரவைக்கான பதவிக்காலம் வரும் மே மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது. இந்த ஐந்து மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் தேதியை எப்போது தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் என அரசியல் கட்சியினர், பொதுமக்கள் அனைவரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருந்தனர். 

இந்நிலையில் டெல்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில் தற்போது இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் மற்றும் தேர்தல் ஆணையர்கள் டாக்டர்.சுக்பீர் சிங் சந்து, டாக்டர்.விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் கூட்டாகச் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர். அதன் நேரலை காட்சிகள்...

தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பேரவை 234 தொகுதிகளையும், மேற்குவங்கம் மாநில சட்டப்பேரவை 294 தொகுதிகளையும், அசாம் மாநில சட்டப்பேரவை 126 தொகுதிகளையும், புதுச்சேரி யூனியன் சட்டப்பேரவை 30 தொகுதிகளையும், கேரளம் மாநில சட்டப்பேரவை 140 தொகுதிகளையும் கொண்டுள்ளது. இந்த சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலில் தேசிய அளவில் தமிழ்நாடு, மேற்குவங்கம் ஆகிய மாநிலங்கள் அனைவராலும் உற்று நோக்கப்படுகிறது.இந்த மாநிலங்களில் தேசிய மற்றும் மாநில கட்சிகளுக்கிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. 

