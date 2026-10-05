ராமேஸ்வரத்தில் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்
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Published : October 5, 2026 at 3:00 PM IST
ராமேஸ்வரம்: இலங்கை கடற்படை சிறைபிடித்த 9 மீனவர்களை விடுதலை செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த சனிக்கிழமை மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்ற ஒரு விசைப்படகையும் அதில் இருந்த 9 மீனவர்களையும் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் சிறைபிடித்தனர். சிறைபிடிக்கப்பட்ட 9 மீனவர்களும் வருகின்ற 16 ஆம் தேதி வரை இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிறைபிடிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் படகை உடனடியாக விடுதலை செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இன்று முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து 600-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லாமல் கரையோரத்தில் நங்கூரமிட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன்.
ராமேஸ்வரத்தில் நடைபெற்ற மீனவர் சங்க ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட 9 மீனவர்களையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
மேலும் இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்டு சேதமடைந்த 46 படகுகளுக்கு உரிய நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்றும் 40 பைபர் படகுகளுக்கு மானிய டீசல் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
மீனவர்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் வருகின்ற வியாழக்கிழமை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தவும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தவும் மீனவர் சங்கத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.
மீனவர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடரும் என மீனவர் சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ராமேஸ்வரம்: இலங்கை கடற்படை சிறைபிடித்த 9 மீனவர்களை விடுதலை செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த சனிக்கிழமை மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்ற ஒரு விசைப்படகையும் அதில் இருந்த 9 மீனவர்களையும் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் சிறைபிடித்தனர். சிறைபிடிக்கப்பட்ட 9 மீனவர்களும் வருகின்ற 16 ஆம் தேதி வரை இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிறைபிடிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் படகை உடனடியாக விடுதலை செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இன்று முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து 600-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்லாமல் கரையோரத்தில் நங்கூரமிட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன்.
ராமேஸ்வரத்தில் நடைபெற்ற மீனவர் சங்க ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட 9 மீனவர்களையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
மேலும் இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்டு சேதமடைந்த 46 படகுகளுக்கு உரிய நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்றும் 40 பைபர் படகுகளுக்கு மானிய டீசல் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
மீனவர்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் வருகின்ற வியாழக்கிழமை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தவும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தவும் மீனவர் சங்கத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.
மீனவர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடரும் என மீனவர் சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.