கடல்நீர் குடிநீராக்கும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மீனவர்கள் போராட்டம்
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 10, 2026 at 9:16 PM IST
தூத்துக்குடி: கடல்நீர் குடிநீராக்கும் திட்டத்திற்காக குழாய் பதிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகம் கடற்கரைப் பகுதியில் 300-க்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப் படகுகள் மூலம் மீனவர்கள் கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகம் சார்பில், ராம்கி என்ற தனியார் நிறுவனம் மூலம் கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கடற்கரைப் பகுதியில் சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கும் குழாய் பதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனால் கடல் அரிப்பு ஏற்படுவதுடன், கடல் வாழ் உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களான பவளப்பாறைகள் சேதமடையக்கூடும் என்று கருதி தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில், மீனவர்கள் மற்றும் நாட்டு படகு சங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் ரீகன், மாநில துணை தலைவர் ஜோசப், மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்ட நாட்டுப்படகு சங்கத் தலைவர் ராஜ் ஆகியோர் தலைமையில், கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் நாட்டுப் படகுகளில் கடலுக்குள் சென்று, பைப் பதிக்கும் மிதவை படகை முற்றுகையிட்டு கோஷங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஒரு மணி நேரமாக நடைபெற்ற போராட்டம், தூத்துக்குடி துறைமுக செயற்பொறியாளர் ஷீபா, ராம்கி நிறுவன மேலாளர் பாலமுருகன் உள்ளிட்டோர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து நிறுத்தப்பட்டது.
தூத்துக்குடி: கடல்நீர் குடிநீராக்கும் திட்டத்திற்காக குழாய் பதிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகம் கடற்கரைப் பகுதியில் 300-க்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப் படகுகள் மூலம் மீனவர்கள் கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகம் சார்பில், ராம்கி என்ற தனியார் நிறுவனம் மூலம் கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கடற்கரைப் பகுதியில் சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கும் குழாய் பதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனால் கடல் அரிப்பு ஏற்படுவதுடன், கடல் வாழ் உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களான பவளப்பாறைகள் சேதமடையக்கூடும் என்று கருதி தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில், மீனவர்கள் மற்றும் நாட்டு படகு சங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் ரீகன், மாநில துணை தலைவர் ஜோசப், மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்ட நாட்டுப்படகு சங்கத் தலைவர் ராஜ் ஆகியோர் தலைமையில், கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் நாட்டுப் படகுகளில் கடலுக்குள் சென்று, பைப் பதிக்கும் மிதவை படகை முற்றுகையிட்டு கோஷங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஒரு மணி நேரமாக நடைபெற்ற போராட்டம், தூத்துக்குடி துறைமுக செயற்பொறியாளர் ஷீபா, ராம்கி நிறுவன மேலாளர் பாலமுருகன் உள்ளிட்டோர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து நிறுத்தப்பட்டது.