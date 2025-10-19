ETV Bharat / Videos

வெள்ளத்தில் சிக்கிய கோயில் காவலாளிகள்: பத்திரமாக மீட்ட தீயணைப்பு துறையினர்! - FIREFIGHTERS RESCUED TEMPLE GUARDS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 12:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: வெள்ளத்தில் சிக்கிய கோயில் காவலாளிகள் இருவரை தீயணைப்புத் துறையினர் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு பத்திரமாக மீட்டனர்.

பொள்ளாச்சி அடுத்த பாலாற்றின் மையப்பகுதியில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இக்கோயிலில் இரண்டு காவலர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று மாலை முதல் ஆனைமலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.

இதனால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, பாலாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் ஆஞ்சநேயர் கோயிலை சூழ்ந்ததால், கோயிலில் இரவு காவலர்களாக பணியாற்றி வந்த மகாலிங்கம் ஜெயக்குமார், ஆகியோர் வெள்ளத்தில் சிக்கி கொண்டனர்.

இதுதொடர்பாக காவலர்கள் இருவரும் பொள்ளாச்சி தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். தகவல் பேரில் விரைந்து வந்து தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் நீண்ட நேரம் போராட்டத்துக்குப் பிறகு இருவரையும் கயிறு கட்டி மீட்டனர்.

மேலும், இந்த கோயில் ஆற்றின் மையப் பகுதியில் இருப்பதால் இதுபோன்று சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெற்று வருகிறது. இதனை தடுக்கும் விதமாக தமிழக அரசு மேம்பாலம் கட்டித் தர வேண்டும் என இப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கோயம்புத்தூர்: வெள்ளத்தில் சிக்கிய கோயில் காவலாளிகள் இருவரை தீயணைப்புத் துறையினர் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு பத்திரமாக மீட்டனர்.

பொள்ளாச்சி அடுத்த பாலாற்றின் மையப்பகுதியில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இக்கோயிலில் இரண்டு காவலர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று மாலை முதல் ஆனைமலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.

இதனால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, பாலாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் ஆஞ்சநேயர் கோயிலை சூழ்ந்ததால், கோயிலில் இரவு காவலர்களாக பணியாற்றி வந்த மகாலிங்கம் ஜெயக்குமார், ஆகியோர் வெள்ளத்தில் சிக்கி கொண்டனர்.

இதுதொடர்பாக காவலர்கள் இருவரும் பொள்ளாச்சி தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். தகவல் பேரில் விரைந்து வந்து தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் நீண்ட நேரம் போராட்டத்துக்குப் பிறகு இருவரையும் கயிறு கட்டி மீட்டனர்.

மேலும், இந்த கோயில் ஆற்றின் மையப் பகுதியில் இருப்பதால் இதுபோன்று சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெற்று வருகிறது. இதனை தடுக்கும் விதமாக தமிழக அரசு மேம்பாலம் கட்டித் தர வேண்டும் என இப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN REVER WATER
FLOOD COME INTO TEMPLE
POLLACHI FLOOD
பொள்ளாச்சி ஆஞ்சநேயர் கோயில்
FIREFIGHTERS RESCUED TEMPLE GUARDS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

துபாயிலிருந்து தூத்துக்குடி கடத்திய சிகரெட்டுகள் பறிமுதல்

துபாயிலிருந்து தூத்துக்குடி கடத்திய ரூ.3.75 கோடி சிகரெட்டுகள் பறிமுதல்!

October 19, 2025 at 11:23 AM IST
மதுரை மாசி வீதிகளில் தீபாவளி ஷாப்பிங் செய்யும் மக்கள்

நெருங்கும் தீபாவளி: குஷியுடன் ஷாப்பிங் செய்யும் மதுரை மக்கள்!

October 18, 2025 at 9:01 PM IST
பட்டாசு வடிவில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ள இனிப்பு வகைகள்

அப்போ இது பட்டாசு இல்லயா..? சரவெடி ஸ்வீட்டுகளை ஆர்வத்துடன் வாங்கி சென்ற மக்கள்!

October 18, 2025 at 8:13 PM IST
பெரியகோயிலில் மஹாநந்தியம் பெருமானுக்கு சனிப்பிரதோஷ சிறப்பு அபிஷேகம்

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சனிப்பிரதோஷ சிறப்பு அபிஷேகம்: பக்தர்கள் தரிசனம்!

October 18, 2025 at 8:05 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.