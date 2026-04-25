உயிருக்கு போராடிய வாயில்லா ஜீவன் மீட்பு - FIREFIGHTERS RESCUED A DOG

உயிருக்கு போராடிய வாயில்லா ஜீவனை மீட்ட தீயணைப்பு துறையினர் ((ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 3:22 PM IST

திண்டுக்கல்: விபத்தில் காயமடைந்து 4 நாட்களாக பாதாள சாக்கடையில் விழுந்து தவித்த நாயை தீயணைப்பு துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர்.

திண்டுக்கல் முத்தழகுப்பட்டி பிரிவு அருகே, சாலை ஓரத்தில் சாக்கடை கால்வாய் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த கால்வாயில் வாகன விபத்தில் காயமடைந்து கடந்த 4 நாட்களாக உணவின்றி தவித்துக் கொண்டிருந்த நாய் எதிர்பாரதவிதமாக பாதாள சாக்கடையில் விழுந்து உயிருக்கு போராடியது. 

இதை பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இந்த தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு திண்டுக்கல் தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் விரைந்து வந்தனர். மேலும், அன்னபூரணி ட்ரஸ்ட் முன்னெடுத்த முயற்சியால் மீட்பு நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்பட்டன.

அதனைத் தொடர்ந்து, மனிதர்கள் நுழைய முடியாத அளவுக்கு குறுகிய பாதாள சாக்கடைக்குள் இறங்கி, அங்கு உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த நாயை மீட்டனர். இந்த மனிதநேய செயலுக்கு தீயணைப்பு துறை மற்றும் அன்னபூரணி ட்ரஸ்ட் குழுவினருக்கு அப்பகுதி பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர். தற்போது அந்த நாய் மீட்கப்பட்ட வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

