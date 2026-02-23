ETV Bharat / Videos

வீட்டிற்குள் புகுந்த பாம்பை பிடித்த தீயணைப்புத் துறையினர் - SNAKE ROAMING IN RESITENAL AREA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
வீட்டிற்குள் புகுந்த பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 23, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவள்ளூர்: வீட்டிற்குள் திடீரென புகுந்த 5 அடி நீள சாரை பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் உயிருடன் பிடித்தனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியை அடுத்த சின்னக்காவனம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குமார். பெயிண்ட் தொழிலாளியான இவர் தனது மனைவியுடன் வீட்டில் இருந்துள்ளார். அப்போது திடீரென 5 அடி நீளமுள்ள சாரைப்பாம்பு ஒன்று அவரது வீட்டிற்குள் செல்வதை கண்ட அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் வெளியே நின்றபடியே பாம்பு நுழைவதாக கூச்சலிட்டார்.

இந்த சத்தம் கேட்டு கணவரும் மனைவியும் அலறி அடித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தனர். உடனடியாக இது குறித்து தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பரசுராமன் தலைமையிலான குழுவினர் 1 மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பின்னர் வீட்டின் மாடிப் படியின் கீழ் பதுங்கி இருந்த பாம்பை பிடித்து சாக்குப் பையில் அடைந்து வனப் பகுதிக்கு கொண்டு சென்று விட்டனர்.

வீட்டிற்குள் பாம்பு புகுந்ததால் கணவன் மனைவி அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓட்டம் பிடித்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியது. 5 அடி நீளம் கொண்ட பாம்பை லாவகமாக பிடித்த தீயணைப்புத் துறையினருக்கு அப்பகுதி மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர்.

திருவள்ளூர்: வீட்டிற்குள் திடீரென புகுந்த 5 அடி நீள சாரை பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் உயிருடன் பிடித்தனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியை அடுத்த சின்னக்காவனம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குமார். பெயிண்ட் தொழிலாளியான இவர் தனது மனைவியுடன் வீட்டில் இருந்துள்ளார். அப்போது திடீரென 5 அடி நீளமுள்ள சாரைப்பாம்பு ஒன்று அவரது வீட்டிற்குள் செல்வதை கண்ட அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் வெளியே நின்றபடியே பாம்பு நுழைவதாக கூச்சலிட்டார்.

இந்த சத்தம் கேட்டு கணவரும் மனைவியும் அலறி அடித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தனர். உடனடியாக இது குறித்து தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பரசுராமன் தலைமையிலான குழுவினர் 1 மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பின்னர் வீட்டின் மாடிப் படியின் கீழ் பதுங்கி இருந்த பாம்பை பிடித்து சாக்குப் பையில் அடைந்து வனப் பகுதிக்கு கொண்டு சென்று விட்டனர்.

வீட்டிற்குள் பாம்பு புகுந்ததால் கணவன் மனைவி அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓட்டம் பிடித்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியது. 5 அடி நீளம் கொண்ட பாம்பை லாவகமாக பிடித்த தீயணைப்புத் துறையினருக்கு அப்பகுதி மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SNAKE ROAMINGIN HOUSE
SNAKE ROAMING IN RESITENAL AREA
வீட்டிற்குள் புகுந்த பாம்பு
பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்பு
SNAKE ROAMING IN RESITENAL AREA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

குமாரபாளையம் ஊராட்சி கிராமமக்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு

சீரமைக்கப்படாத சாலை: தேர்தலை புறக்கணிக்க கிராம மக்கள் முடிவு

February 22, 2026 at 2:09 PM IST
குப்பை கிடங்கில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் மக்கள் அவதி

குப்பை கிடங்கில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் மக்கள் அவதி

February 22, 2026 at 1:11 PM IST
ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி கோயிலில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகம்

ஜெயங்கொண்டம் அருகே 12 ஆண்டுக்கு பிறகு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகம்

February 22, 2026 at 12:51 PM IST
புத்தக கண்காட்சியில் யோகா செய்தபடியே புத்தகம் வாசித்து அசத்திய மாணவர்கள்

புத்தக கண்காட்சியில் யோகா செய்தபடியே புத்தகம் வாசித்து அசத்திய மாணவர்கள்

February 22, 2026 at 11:29 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.