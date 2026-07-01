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வால்பாறை அருகே வெள்ளப்பெருக்கு - ஆற்றில் சிக்கியவர்களை போராடி மீட்ட தீயணைப்பு துறையினர் - ATHIRAPPILLY RIVER IN VALPARAI

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அதிரப்பள்ளி ஆற்றில் சிக்கிய நபர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 11:30 AM IST

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கோயம்புத்தூர்: வால்பாறை அருகே சாலக்குடி அதிரப்பள்ளி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கிய நபர்களை தீயணைப்புத் துறையினர் போராடி மீட்டனர்.  

கோவை மாவட்டம் வால்பாறை பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழையால் அப்பகுதியில் உள்ள பிர்லா அருவி, சின்னக்கல்லார் நீர்வீழ்ச்சி, கூழாங்கல் ஆறு பகுதிகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து வந்த வண்ணம் உள்ளது. இதனால் வருவாய்த்துறை, காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையின் சார்பில் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஆற்றுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  

மேலும், சோலையார் அணை, காடம்பாறை அணை, நீரார் அணை, நீர்மட்டத்தை பொதுப்பணி துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் சாலக்குடி அதிரப்பள்ளி ஆறு பகுதியில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து அங்குள்ள கோயில் பூசாரி தீயணைப்புத் துறையினருக்கு அளித்த தகவலின்பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் ஆற்றில் சிக்கிய நபர்களை கயிறு மூலம் பத்திரமாக மீட்டனர். அப்பகுதியில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் ஏற்கனவே வருவாய்த் துறை  சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு தடை விதித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோயம்புத்தூர்: வால்பாறை அருகே சாலக்குடி அதிரப்பள்ளி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கிய நபர்களை தீயணைப்புத் துறையினர் போராடி மீட்டனர்.  

கோவை மாவட்டம் வால்பாறை பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழையால் அப்பகுதியில் உள்ள பிர்லா அருவி, சின்னக்கல்லார் நீர்வீழ்ச்சி, கூழாங்கல் ஆறு பகுதிகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து வந்த வண்ணம் உள்ளது. இதனால் வருவாய்த்துறை, காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையின் சார்பில் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஆற்றுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  

மேலும், சோலையார் அணை, காடம்பாறை அணை, நீரார் அணை, நீர்மட்டத்தை பொதுப்பணி துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் சாலக்குடி அதிரப்பள்ளி ஆறு பகுதியில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து அங்குள்ள கோயில் பூசாரி தீயணைப்புத் துறையினருக்கு அளித்த தகவலின்பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் ஆற்றில் சிக்கிய நபர்களை கயிறு மூலம் பத்திரமாக மீட்டனர். அப்பகுதியில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் ஏற்கனவே வருவாய்த் துறை  சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு தடை விதித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

ATHIRAPPILLY RIVER IN VALPARAI
FIREFIGHTERS BATTLED TO RESCUE
PEOPLE TRAPPED IN THE FLOODWATERS
அதிரப்பள்ளி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு
ATHIRAPPILLY RIVER IN VALPARAI

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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