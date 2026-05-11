ETV Bharat / Videos

நடிகர் விமல் குழந்தைகளுக்கு காதணி விழா - FILM ACTOR VIMAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
திரைப்பட நடிகர் விமல் குழந்தைகளுக்கு காதணி விழா ((ETV Bharat Tamilnadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 11, 2026 at 2:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: திரைப்பட நடிகர் விமலின் குழந்தைகள் காதணி விழாவில் பங்கேற்ற திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஜோசப் விஜய்க்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.

மதுரை-திருச்சி நான்கு வழிச்சாலையில் அமைந்துள்ள திருமண மண்டபத்தில் திரைப்பட நடிகர் விமலின் குழந்தைகளான மகன் ஆகர் மற்றும் மகள் ஆத்விகா இருவரின் காதணி விழா மே 10 அன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. 

இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், சிலம்பாட்டம், பொய்க்கால் குதிரை, கார்ட்டூன் பொம்மைகள் என பாரம்பரிய கலைகளை பறைசாற்றும் விதமாக கொண்டாடும் தாரை தப்பட்டைகள் முழங்க தாய்மாமன் சீரானது கொண்டு வரப்பட்டது. 

தொடர்ந்து, கொண்டு வரப்பட்ட சீர்களை நடிகர் விமல் தாய்மாமன்களுக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வரவேற்பு அளித்தார். 

பின்னர், மேடையில் தாய் மாமன் மடியில் அமர்ந்து குழந்தைகளுக்கும் காதணி விழாவானது வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. 

இவ்விழாவில் திரைப்பட நட்சத்திரங்களான சூரி, சின்னாளப்பட்டி அலெக்ஸ், சிம்பு தேவன், விதார்த், இந்திரஜா, பப்பு என்ற பால சரவணன், திருமுருகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று குழந்தைச் செல்வங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்கினர். 

பின்பு  காதணி விழாவில் கலந்து கொண்ட திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு ஒவ்வொருவராக தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து சென்றனர். 

திண்டுக்கல்: திரைப்பட நடிகர் விமலின் குழந்தைகள் காதணி விழாவில் பங்கேற்ற திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஜோசப் விஜய்க்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.

மதுரை-திருச்சி நான்கு வழிச்சாலையில் அமைந்துள்ள திருமண மண்டபத்தில் திரைப்பட நடிகர் விமலின் குழந்தைகளான மகன் ஆகர் மற்றும் மகள் ஆத்விகா இருவரின் காதணி விழா மே 10 அன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. 

இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், சிலம்பாட்டம், பொய்க்கால் குதிரை, கார்ட்டூன் பொம்மைகள் என பாரம்பரிய கலைகளை பறைசாற்றும் விதமாக கொண்டாடும் தாரை தப்பட்டைகள் முழங்க தாய்மாமன் சீரானது கொண்டு வரப்பட்டது. 

தொடர்ந்து, கொண்டு வரப்பட்ட சீர்களை நடிகர் விமல் தாய்மாமன்களுக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வரவேற்பு அளித்தார். 

பின்னர், மேடையில் தாய் மாமன் மடியில் அமர்ந்து குழந்தைகளுக்கும் காதணி விழாவானது வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. 

இவ்விழாவில் திரைப்பட நட்சத்திரங்களான சூரி, சின்னாளப்பட்டி அலெக்ஸ், சிம்பு தேவன், விதார்த், இந்திரஜா, பப்பு என்ற பால சரவணன், திருமுருகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று குழந்தைச் செல்வங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்கினர். 

பின்பு  காதணி விழாவில் கலந்து கொண்ட திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு ஒவ்வொருவராக தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து சென்றனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

FILM ACTOR VIMAL
EAR PIERCING CEREMONY
திரைப்பட நடிகர் விமல்
FILM ACTOR VIMAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மெஞ்ஞானபுரம் காவல் நிலையம் படம்

அயர்ந்து தூங்கிய போலீஸ் - தப்பி ஓடிய விசாரணை கைதி

May 11, 2026 at 2:06 PM IST
வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் கட்டாயம்

வால்பாறை செல்ல இ-பாஸ் கட்டாயம்

May 9, 2026 at 2:43 PM IST
ராமேஸ்வரத்தில் பலத்த காற்றால் வேரோடு சாய்ந்த 200 வருட அரசமரம்

பலத்த காற்றால் வேரோடு சாய்ந்த 200 ஆண்டுகள் மரம்

May 9, 2026 at 10:50 AM IST
குலதெய்வம் கோயிலில் நடிகர் சூர்யா சாமி தரிசனம்

குலதெய்வம் கோயிலில் நடிகர் சூர்யா சாமி தரிசனம்

May 7, 2026 at 5:42 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.