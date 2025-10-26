ETV Bharat / Videos

காஞ்சிபுரம் பழனி ஆண்டவர் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா: பால்குடம் எடுத்து பக்தர்கள் வழிபாடு! - KANCHIPURAM PALANIMURUGAN TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 4:29 PM IST

|

Updated : October 26, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சி பழனி ஆண்டவர் கோயிலில் கந்த சஷ்டி பெருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் மேற்கு ராஜ வீதி பழனி ஆண்டவர் முருகன் கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கந்த சஷ்டி விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம். சஷ்டி விரதம் தொடங்கியதால் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த முருக பக்தர்கள் ஏராளமானோர் பழனி ஆண்டவர் முருகன் கோயிலுக்கு வந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

கந்த சஷ்டி திருவிழாவின் ஐந்தாவது நாளான இன்று மேற்கு ராஜ வீதியில் அமைந்துள்ள ஒத்தவாடை தெருவில் உள்ள அமரேசுவரர் திருக்கோயிலில் இருந்து 108 பெண்கள் பால்குடம் எடுத்தனர். மேற்கு ராஜவீதி, கச்சபேஸ்வரர் கோயில், சங்கர மடம், ஏகாம்பரநாதர் சன்னதி வீதி என முக்கிய நகர வீதிகள் வழியாக பெண்கள், குழந்தைகள் என ஏராளமானோர் தலையில் பால்குடம் ஏந்தி வந்து பழனி ஆண்டவரை வழிபட்டனர்.

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சி பழனி ஆண்டவர் கோயிலில் கந்த சஷ்டி பெருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் மேற்கு ராஜ வீதி பழனி ஆண்டவர் முருகன் கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கந்த சஷ்டி விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம். சஷ்டி விரதம் தொடங்கியதால் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த முருக பக்தர்கள் ஏராளமானோர் பழனி ஆண்டவர் முருகன் கோயிலுக்கு வந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

கந்த சஷ்டி திருவிழாவின் ஐந்தாவது நாளான இன்று மேற்கு ராஜ வீதியில் அமைந்துள்ள ஒத்தவாடை தெருவில் உள்ள அமரேசுவரர் திருக்கோயிலில் இருந்து 108 பெண்கள் பால்குடம் எடுத்தனர். மேற்கு ராஜவீதி, கச்சபேஸ்வரர் கோயில், சங்கர மடம், ஏகாம்பரநாதர் சன்னதி வீதி என முக்கிய நகர வீதிகள் வழியாக பெண்கள், குழந்தைகள் என ஏராளமானோர் தலையில் பால்குடம் ஏந்தி வந்து பழனி ஆண்டவரை வழிபட்டனர்.

Last Updated : October 26, 2025 at 5:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FIFTH DAY OF KANDA SASHTI
KANCHIPURAM PALANIMURUGAN TEMPLE
108 பெண்கள் பால்குடம் ஏந்திவீதி உலா
காஞ்சிபுரம்
KANCHIPURAM PALANIMURUGAN TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

எம் .ஜி. ஆர் சிலை சேதப்படுத்திய மர்ம நபர்கள்

எம்.ஜி.ஆர் சிலையை சேதப்படுத்திய மர்ம நபர்கள்: நாகர்கோவில் அருகே பரபரப்பு!

October 26, 2025 at 5:44 PM IST
வீடுகளுக்குள் புகுந்த வெள்ள நீர்

திடீரென உடைந்த கால்வாய்: தண்ணீரில் தத்தளித்த மக்கள்!

October 26, 2025 at 3:50 PM IST
ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணத்தை வீசி மகிழ்ந்த இளைஞர்கள்

ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணத்தை வீசும் நூதன திருவிழா: தமிழகம் - கர்நாடக பக்தர்கள் பங்கேற்பு!

October 26, 2025 at 11:27 AM IST
மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிலைய மூத்த விஞ்ஞானி முனைவர் லவ் சன் எட்வர்ட் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி

விரைவில் கடல் மீன்வள கணக்கெடுப்பு: மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி முனைவர் லவ் சன் எட்வர்ட் தகவல்!

October 25, 2025 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.