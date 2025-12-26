ETV Bharat / Videos

டாஸ்மாக் விற்பனையாளர் மீது தாக்குதல் - தந்தை, மகன் கைது - ATTACK ON TASMAC EMPLOYEES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தாக்குதல் நடத்திய தந்தை, மகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 5:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: டாஸ்மாக் கடைக்குள் புகுந்து விற்பனையாளர் மீது தாக்குதல் நடத்திய தந்தை மற்றும் மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மவுண்ட் ரோடு பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் விற்பனையாளர் பிரேம் குமார் மது பாட்டிலுக்கு கூடுதல் தொகை கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கூடுதல் பணம் தர மறுத்த தந்தை, மகன் தகராறில் ஈடுபட்டதோடு கடைக்குள் புகுந்து அவரை கொடூரமாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் காயம் அடைந்த விற்பனையாளர் பிரேம் குமார் குன்னூர் அரசு லாலி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.  

விற்பனையாளர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது டாஸ்மாக் கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவானது. அதனை போலீசார் விசாரணை நடத்தி அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சில்வர் ஸ்டார் (56) மற்றும் அவரது மகன் ஆலன் (26) ஆகியோரை கைது செய்தனர்.  

மேலும், டாஸ்மாக் விற்பனையாளர் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து குன்னூர் பேருந்து நிலையம் அருகே சி.ஐ.டி.யு தொழிற்சங்கத்தினர், அதன் தலைவர் ஆல்தொரை தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 

நீலகிரி: டாஸ்மாக் கடைக்குள் புகுந்து விற்பனையாளர் மீது தாக்குதல் நடத்திய தந்தை மற்றும் மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மவுண்ட் ரோடு பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் விற்பனையாளர் பிரேம் குமார் மது பாட்டிலுக்கு கூடுதல் தொகை கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கூடுதல் பணம் தர மறுத்த தந்தை, மகன் தகராறில் ஈடுபட்டதோடு கடைக்குள் புகுந்து அவரை கொடூரமாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் காயம் அடைந்த விற்பனையாளர் பிரேம் குமார் குன்னூர் அரசு லாலி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.  

விற்பனையாளர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது டாஸ்மாக் கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவானது. அதனை போலீசார் விசாரணை நடத்தி அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சில்வர் ஸ்டார் (56) மற்றும் அவரது மகன் ஆலன் (26) ஆகியோரை கைது செய்தனர்.  

மேலும், டாஸ்மாக் விற்பனையாளர் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து குன்னூர் பேருந்து நிலையம் அருகே சி.ஐ.டி.யு தொழிற்சங்கத்தினர், அதன் தலைவர் ஆல்தொரை தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

FATHER AND SON ATTACKED EMPLOYEE
COONOOR ATTACK ON TASMAC EMPLOYEES
தாக்குதல் நடத்திய தந்தை மகன்
நீலகிரி
ATTACK ON TASMAC EMPLOYEES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு மணல் சிற்பம் அமைத்து அஞ்சலி

சுனாமியால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு மணல் சிற்பம் அமைத்து அஞ்சலி

December 26, 2025 at 5:31 PM IST
வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி

சுனாமி 21 ஆண்டு நினைவு தினம்: வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி

December 26, 2025 at 2:04 PM IST
வீட்டின் சுற்றுச்சுவரை இடித்து நிற்கும் டிப்பர் லாரி

வீட்டுக்குள் நுழைந்த டிப்பர் லாரி - உயிரிழந்த மூதாட்டி

December 26, 2025 at 1:48 PM IST
ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி - ஆண்டாள் முத்துக்கொண்டை அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

December 26, 2025 at 11:26 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.