டாஸ்மாக் விற்பனையாளர் மீது தாக்குதல் - தந்தை, மகன் கைது - ATTACK ON TASMAC EMPLOYEES
Published : December 26, 2025 at 5:25 PM IST
நீலகிரி: டாஸ்மாக் கடைக்குள் புகுந்து விற்பனையாளர் மீது தாக்குதல் நடத்திய தந்தை மற்றும் மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மவுண்ட் ரோடு பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் விற்பனையாளர் பிரேம் குமார் மது பாட்டிலுக்கு கூடுதல் தொகை கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கூடுதல் பணம் தர மறுத்த தந்தை, மகன் தகராறில் ஈடுபட்டதோடு கடைக்குள் புகுந்து அவரை கொடூரமாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் காயம் அடைந்த விற்பனையாளர் பிரேம் குமார் குன்னூர் அரசு லாலி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
விற்பனையாளர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது டாஸ்மாக் கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவானது. அதனை போலீசார் விசாரணை நடத்தி அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சில்வர் ஸ்டார் (56) மற்றும் அவரது மகன் ஆலன் (26) ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
மேலும், டாஸ்மாக் விற்பனையாளர் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து குன்னூர் பேருந்து நிலையம் அருகே சி.ஐ.டி.யு தொழிற்சங்கத்தினர், அதன் தலைவர் ஆல்தொரை தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
